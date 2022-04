Biden odstavil kontroverznega zdravnika, razlog pa niso njegovi številni škandali

Ameriški predsednik Joe Biden je zahteval, da z mesta predsednika sveta za šport, fitnes in prehranu odstopu dr. Mehmet Oz, ki ga poznamo predvsem s televizijskih ekranov, kjer je vodil oddajo o zdravju. Oza je na funkcijo leta 2018 postavil prejšnji ameriški predsednik Donald Trump. Biden se je za to potezo odločil, ker Oz kandidira na listi republikancev za predstavnika Pensilvanije v senatu.

Doktor Oz, pod tem imenom je znan skoraj po celem svetu, saj so njegovo oddajo predvajali v več zahodnih državah, je znan tudi po številnih škandalih. Med drugim ga je leta 2015 skupina zdravnikov obdolžila mazaštva. Med pandemijo koronavirusa je promoviral uporabo hidroksiklorokina, čeprav njegovo delovanje ni znanstveno dokazano. Kritiki pa mu morebiti najbolj zamerijo, da je na Twitterju objavil trditev, da astrološki znak osebe lahko veliko odkrije o njenem zdravju. To izjavo je sicer pozneje izbrisal. V nekem obdobju je trdil tudi, da izvleček zelene kave dela čudeže pri hujšanju.

Seznam njegovih nestrokovnih nasvetov se nadaljuje. Po njegovo sivkin šampon pomaga pri mišičnih krčih, mešanica svežih jagod in sode bikarbone pa beli zobe in odstranjuje zobne obloge. Za vse te trditve ni znanstvenih dokazov. v njegovo čast pa mu ni niti dejstvo, da so leta 2019 njegovi mami diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, ki je on ni opazil, čeprav je kazala vse znake. O tem je tudi javno spregovoril in se posul s pepelom.