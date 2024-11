Bi ta video lahko »zlomil internet«? Srečala sta se veliki zvezdnik YouTuba in Ronaldo (VIDEO)

Nogometaš Cristiano Ronaldo je avgusta na YouTubu odprl svoj kanal in z njim takoj začel dosegati izjemne številke. Na njem redno objavlja nove videe, ki imajo večinoma po več milijonov ogledov. Čeprav so številke izjemne, pa še vedno niso na nivoju tistih, ki jih dosega James Stephen Donaldson, ki ga večina bolj pozna pod imenom MrBeast. Gre za YouTuberja, ki mu po številu naročnikov na tem družbenem omrežju ni para. Ima jih največ. Prav z njim pa je Ronaldo v svojem novem videu opravil zanimiv pogovor.

MrBeasta je Ronaldova uspešnost na YouTubu presenetila. Kot je povedal, je mislil, da bo Portugalec v prvem mesecu na YouTubu dosegel 20 ali 30 milijonov naročnikov, ampak jih je 60 milijonov.

Ronaldu je MrBeastu povedal, kako se počuti glede tega, da ima milijardo sledilcev (v to številko so upoštevana vsa družbena omrežja). »Dobro je, dober dosežek, ampak me ne preseneča, če sem iskren,« je povedal Ronaldo, ki bo februarja dopolnil 40 let.

Dal mu je uporaben nasvet

MrBeast je dal Ronaldu tudi uporaben nasvet za njegov YouTube kanal, in sicer mu je povedal, kako naj bodo videti predogledne slike za njegove videe. Svetoval je, da naj bodo Ronaldova usta na njih zaprta. Zanimiv nasvet. Če ga izreče tako uspešen YouTuber, zagotovo ima težo.

Video z Ronaldom in MrBeastom ima naslov »Srečam MrBeasta, da zlomim internet.« Interneta sicer z njim nista zlomila, je pa imel drugi dan ta video že več kot 22 milijonov ogledov, kar je izredno veliko za tako kratek čas.