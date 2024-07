Zdaj RAP, nato Radgonska noč (FOTO)

V tretjem nadaljevanju Radgonskega glasbenega poletja, RAP 2024, so ljubitelji glasbe v mestu penine in sejmov uživali v nastopu bolj kot ne domače in pomlajene zimzelene skupine Take Nine Orchestra ter prav tako domačega Dua Boris Šemen & Sara Koler Urbanič. RAP je znova navdušil, kot običajno je bil tudi tokratni koncert brez vstopnine.

Leta 1997 ustanovljena komorna skupina saksofonistov, Take Nine Orchestra, je opravila dolg sprehod med velikani jazzovskega ustvarjanja prejšnjega tisočletja. Na skupni poti so se prvotni zasedbi pridružili številni glasbeniki pomurske glasbene scene, ki so ji podarili unikaten pečat. Repertoar obsega legendarne skladbe iz obdobja swinga, dixielanda in latino jazza, zasedbo pa sestavlja devet članov s poudarkom na pihalni sekciji ob spremljavi ritmične osnove. Aranžmaji so delo alfe in omege pomurske jazz scene, trobentača Zdenka Bilyja, pod taktirko vodje zasedbe Franka Radoliča.

Leta 1997 ustanovljena komorna skupina saksofonistov, Take Nine Orchestra FOTO: Oste Bakal

Boris Šemen je izjemen glasbenik, ki s klaviaturami in klavirjem navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji. Njegova odprta narava in ljubezen do glasbe se kažeta v vsakem tonu, ki ga zaigra. Boris je znan po delu pri priznani zasedbi Ines Erbus, energičnih nastopih v skupini Il Divji ter občasnem sodelovanju s priljubljeno skupino Flirrt. Njegova glasbena pot je polna strasti in predanosti, kar se bo zagotovo potrdilo tudi na prihajajočem koncertu. Sara Koler Urbanič je že vrsto let pevka ansambla Pika na i, v katerem s čudovitim glasom očara številne poslušalce. Njeno dolgoletno kariero bogatijo izkušnje in nepozabni nastopi, ki vedno znova dokazujejo njeno predanost glasbi in umetnosti.

Prihajajo še trije koncerti, prvi že 2. avgusta.

Borisa in Saro so združili srčnost, odprto srce in želja po ustvarjanju glasbe ter širjenju dobre energije na odru. Letos sta se nam prvič predstavila v duetu, ki je prinesel edinstveno glasbeno doživetje. Njuna harmonija in medsebojna povezanost sta pričarali večer, poln čustev, melodij in nepozabnih trenutkov, za množice, ki so napolnile prireditveni prostor pred Mladinskim centrom Gornja Radgona.

Preživeli so še en prijeten večer pred mladinskim centrom. FOTO: Oste Bakal

Prihajajo še trije koncerti, in sicer 2. avgusta Potato Mushroom, Match in Ka te trga, 9. avgusta Slavko Ivančič z Bandom in Nimfort ter 16. avgusta Adi Smolar in Poetični večer. Na isti lokaciji pa se že napoveduje tradicionalna Radgonska noč (24. avgusta), ko bo več tisoč obiskovalcev ogrel Rok'n'Band, pred njimi pa bo kot predskupina nastopila Recesija.