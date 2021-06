Zadetek v polno na RTV Slovenija, oddaja po dolgem času v živo

Igor Podpečan je s svojim ansamblom Igor in zlati zvoki zaigral in zapel skladbo Halo, Evropa. FOTO: Mojca Marot

Vesele Štajerke z Ireno Vrčkovnik, Ljubico Špurej Jazbinšek, Mašo Medik in Evo Šolinc FOTO: Mojca Marot

»Že dolgo ni bilo na kakšni televiziji oddaje, v kateri bi se v celoti igralo in pelo v živo. In točno tega smo se lotili mi v oddaji V petek zvečer, zaradi česar je bila produkcija zahtevnejša. A prav to je bilo tisto, ki je vsem sodelujočim dalo posebno moč in energijo za ustvarjanje, med vsemi nastopajočimi je bilo čutiti veliko kemije. Res pa je tudi, da je epidemija, zlasti v pomladanskem času, še kazala svojo moč, zato smo morali pogosto v zadnjem hipu spreminjati zasedbo nastopajočih gostov, saj so nekateri zaradi tega, ker so se bodisi okužili bodisi pristali v karanteni, v zadnjem hipu odpovedali nastop, zanje pa je bilo treba iskati menjave,« je voditelj oddaje, ki je zprispeval tudi scenarij, strnil misli ob koncu prve sezone oddaj V petek zvečer, ki smo jih spremljali na prvem programu TV Slovenija do minulega petka. Ob Švabu smo videli tudi, ki je bila didžejka in je klicala domov znane slovenske glasbenike, ki so kar iz domačih studiev prispevali svoj glasbeni delež.Slišali smo veliko lepih in tudi legendarnih popevk in viž, ki jih Slovenci radi prepevamo in brez katerih ne mine nobeno praznovanje. To so Avsenikove, Slakove, Miheličeve in pesmi drugih narodno-zabavnih ansamblov, ki so še vedno dejavni. Številni so sodelovali kot posamezniki ali s celotnim ansamblom. Prav tako so prostor odmerili zabavnim izvajalcem in skupinam, nastale pa so tudi številne nenavadne kombinacije. Eni takih smo bili denimo priča v predzadnji oddaji, ko so skupaj nastopili Slovenski oktet in najprepoznavnejša člana skupine Šank rockin. Predvajanje oddaj na kanalu youtube je preseglo dva milijona ogledov, kar je res lep dosežek, zato bodo prek tega kanala in družabnih omrežij tudi v poletnih mesecih objavljali še ne videne prizore iz oddaj, zakulisja pa tudi komentarje nastopajočih, interakcijo s sledilci pa bosta Blaž in Melani ohranjala v posebni videorubriki, v kateri bosta tudi odgovarjala na vprašanja.Sicer pa smo bili prisotni na snemanju zadnjih dveh oddaj te sezone in iz prve roke lahko povemo, da so tonske vaje trajale skoraj ves dan, preden so se prižgale kamere. V predzadnji so bili gostjeinpa že omenjena šankrockovca Matjaž Jelen in Bor Zuljan ter Slovenski oktet,in, Rendez-Vous,& Mojstri, Ansambel Pogum,interin. V zadnji smo videli in slišaliin številne slovenske glasbenike, ki so zapeli novo verzijo pesmi Svobodno sonce,in skupino Victory pa tudi Čuke, ki so zapeli novo pesem Mogoče skupaj zin. Z venčkom najljubših ljudskih pesmi so se predstavili fantje z Dolenjske – ansambel Novi spomini in ansambel Nemir, venček uspešnic pa so zapele Vesele Štajerke zin. Vse nastope so, kot rečeno, v živo spremljali vrhunski glasbeniki, zbrani v orkestru Diamanti. Oddaja se na spored TV Slovenija vrača jeseni, mi pa vam ponujamo še nekaj fotoutrinkov iz zakulisja.