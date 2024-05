Slovenci razgrabili cenejša cepiva proti klopnemu meningitisu: privarčevali 5 evrov na odmerek

Zaradi mile zime in večjega števila divjadi, število klopov letos neobičajno in visoko nad povprečjem, smo pisali. Po približni oceni jih je letos več vsaj za polovico, če ne še več, kot jih je bilo lani, kažejo rezultati monitoringa klopov na območju Tivolija in Rožnika.

Okuženi klopi so prenašalci mnogih bolezni, med najpomembnejšima pa sta lymska borelioza in klopni meningoencefalitis, proti slednjemu pa se lahko cepimo.

Vsako leto se nekateri zdravstveni domovi in občine odločijo za cenejše promocijske odmerke cepiv, termini za cepljenje pa se običajno nemudoma zapolnijo.

V ZD Ljubljana - Center 700 terminov po ugodnejši ceni

V ZD Ljubljana, enota Center, so za april in maj znižali ceno cepljenja z 31 evrov na 26 evrov (lani 22 evrov) na odmerek za starejše od 16. let in s to ponudbo približno 700 prebivalcem omogočili cenejše cepljenje. V ZD Ljubljana so se s tako akcijo odrekli delu lastnih stroškov.

Kot so nam pojasnili, se je vseh 700 terminov, za katere je bilo predvideno za 5 evrov cenejše cepljenje, zapolnilo le v nekaj urah po objavi novice.

Akcijske cene tudi drugod po Sloveniji

Tudi nekatere druge občine in zdravstveni domovi organizirajo cepilne akcije proti KME po ugodnejši ceni, a zdi se, da nihče ne ponudi toliko ugodnejših terminov kot ZD Ljubljana, kjer se lahko cepi kdorkoli, torej iz katere koli občine, le naročen mora biti.

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so letos izvedli dva uspešna cepilna dneva proti KME, marca in aprila, cepljenja pa se je udeležilo 300 odraslih in 100 otrok.

Tudi za 22. maja imajo rezerviran cepilni dan, ko je namesto redne cene 29 evrov na odmerek, treba odšteti 25 evrov.

V Slovenski Bistrici opažajo, da je zanimanje za cepljenje vsako leto večje, cepljenja po akcijski ceni pa se lahko udeležijo prebivalci drugih občin. Pri sebi morajo imeti le cepilno in zdravstveno knjižico. Kot pojasnjujejo, naročanje ni mogoče, cepljenje na ta dan pa bo trajalo vse do porabe cepiva.

V občini Trzin so letos pripravili 71 cenejših odmerkov za odrasle in 120 za otroke. Otroci se lahko cepijo brezplačno (prvi ali četrti odmerek), prav tako prejemniki občinske socialne pomoči, medtem ko odrasli lahko privarčujejo 14 evrov za odmerek, saj občina subvencionira 50 odstotkov cene.

V Mariboru je konec aprila potekala tradicionalna akcija cepljenja proti KME, ki je trajala 12 ur. Koliko ljudi so v tem dnevu pocepili, ni znano, je bila pa cena cepljenja znižana na 20 evrov.

Zanimanje za cepljenje je letos nekoliko večje

Zanimanje za cepljenje proti KME, ki se prenaša prek vboda okuženega klopa, je letos nekoliko povečan, kar opaža zdravnica iz enote Center ZD Ljubljana Neža Starič, ki dodaja, da je cepljenje najbolj učinkovit ukrep, saj zdravila za to bolezen ne poznamo.

Bolezen v prvi fazi poteka tako, da bolnik dobi vročino, nato sledi približno enotedensko obdobje, ko pacient nima zdravstvenih težav. Sledi druga faza s hudim glavobolom, slabostjo, v hujših primerih pride do motenj zavesti ali celo smrti. Do smrti v povprečje pride v enem odstotku primerov, pri petih odstotkih bolnikov po preboleli bolezni ostanejo trajne posledice, pojasnjuje Staričeva.

Po podatkih NIJZ vsako leto za klopnim meningoencefalitisom zboli od 62 do 187 ljudi. Od stotih bolnikov jih bo do deset imelo ohromitve, ki bodo pri petih ostale trajno, eden do dva bosta umrla. Več kot tretjina pa jih bo imela trajne posledice, tako imenovani postencefalitični sindrom, ki sicer ne ogroža življenja, a močno zniža njegovo kvaliteto.

Po podatkih Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je letos za klopnim meningitisom obolelo sedem oseb, pet žensk in dva moška.