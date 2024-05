Znane podrobnosti navijaškega pretepa in razgrajanja v Mariboru

Da je bilo v soboto na derbiju med zelenimi in vijoličastimi napeto smo že poročali. Policisti pa so v poročilu za javnost pojasnili, kaj točno se je dogajalo.

Tekmo med ekipama NK Maribor in NK Olimpija, ki se je začela ob 20.15 uri na stadionu Ljudski vrt v Mariboru, si je ogledalo približno 10.500 gledalcev, od tega okoli 1.000 pripadnikov navijaške skupine Viole in okoli 150 pripadnikov navijaške skupine Green Dragons, ki jih je spremljalo približno 80 podpornikov.

Nogometna tekma v Mariboru. FOTO: Jože Suhadolnik

Navijači so z razgrajanjem po mestu začeli že popoldne, so sporočili policisti. »Še pred nogometno tekmo smo bili okrog 14.30 obveščeni o množični kršitvi javnega reda in miru med pripadniki navijaških skupin na območju središča Maribora. Pri tem so nemudoma ukrepali pripadniki posebne policijske enote in policisti drugih policijskih enot ter preprečili nadaljnjo kršitev in vzpostavili red na območju, pri tem pa so uporabili tudi prisilna sredstva. Po doslej znanih informacijah sta bila pri tem lažje poškodovana dva policista, pri čemer še zbiramo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi«

Poškodovano je bilo tudi službeno vozilo - tudi v tem primeru obravnavamo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. 35 osebam, med njimi so bili tako slovenski kot tuji državljani, je bil izrečen ukrep prekinitve potovanja na športno prireditev.

V sporočilu za javnost so policisti zapisali še, da bo zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev oziroma kršitev določil 38. člena Zakona o javnih zbiranjih, zoper organizatorja uveden hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku, v enem primeru je bila moškemu zasežena bakla in bo zoper njega podan obdolžilni predlog, v dveh primerih pa je bil izdan plačilni nalog moškima, ki sta prižgala pirotehnično sredstvo (baklo). Policisti obravnavajo tudi kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, in sicer 15 stolov na stadionu.