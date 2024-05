Astrologinja Lenka: Tu je trenutek, da se začne nekaj nekaj, kar bo kasneje prineslo uspeh

Luna je še vedno v znamenju raka in danes ustvarja domače in prijetno vzdušje. Sekstil z Venero poskrbi, da se počutite dobro. Da veste, kaj želite in kako to najbolje narediti zase. Dogovor z nekom od vaših bližnjih, ki vas bo podpiral v vseh položajih, kakor koli se boste odločili, saj je v znamenju, ki ponuja več, kot si lahko želite. Tukaj je nesebična, ko ti da, ti pomaga, tudi finančno. To je praktična in prizemljena Venera, ki lahko unovči in ustvari vse, kar hoče.

Luna je tudi v trigonu s Saturnom iz znamenja rib in to je še ena dobra in stabilna opora, da gremo po pravi poti, da vztrajamo v nekih družinskih in tradicionalnih vrednotah. Zbiranje in druženje v domačem vzdušju. Trenutek, da se v samem domu začne nekaj, kar bo šele kasneje prineslo uspeh in je pokazatelj, da se je človek odločil pravi čas.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju bika, ki podpira Venero, svojo dispozitorko, v mnogih njenih dosežkih. Prav zaradi tega je lahko tudi prepoznavna v svojih dosežkih, saj vedno daje blišč, kjer koli že je. Je v sekstilu z Luno, kar omogoča harmonično in usklajeno energijo ne le v osebi, ampak tudi v drugih, da lahko vse izvedejo na najboljši možen način.

Sonce gre počasi v konjunkcijo z Uranom in to se dogaja v znamenju, ki je trmasto, fiksno, ki ne mara nobenih sprememb, niti tistih, ki mu prinašajo neko novo blaginjo. In kaj zdaj, ko je tale konjunkcija z Uranom, ki zahteva vse mogoče in nemogoče spremembe. Ena velika nervoza in napetost v človeku samem, ker bi rad veliko, pa ne zmore. Ena velika potreba po neodvisnosti in ločitvi od že ustaljenega načina življenja. Nenadna in nepričakovana nesoglasja z najboljšim prijateljem in morda celo konec razmerja. Kakor koli se boste odločili, naj poteka gladko in v zadovoljstvo obeh strani.