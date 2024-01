Začelo se je snemanje filma o kralju popa

Izjemna življenjska zgodba. Glasba, ki presega obdobje le ene generacije ali dveh. In filmska umetnost v svoji najboljši obliki. To se je v zadnjih letih izkazalo za popolno formulo za uspeh, o čemer pričajo glasbene biografije Rocketman, Bohemian Rhapsody in Elvis, ki so v filmu oživile zgodbe Eltona Johna, Freddieja Mercuryja in Elvisa Presleyja. Zdaj pa se je po več kot enem letu priprav, kar je še podaljšala scenaristično-igralska stavka, naposled začela produkcija življenjske poti še ene glasbene ikone z odrsko karizmo, večjo od življenja, Michaela Jacksona.

Ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson.

»Ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson. Njegova glasba in podobe so del mojega pogleda na svet. Priložnosti, da njegovo zgodbo in glasbo prenesem na veliko platno, se nisem mogel upreti,« je snemanje glasbene biografije pokojnega kralja popa napovedal režiser Antoine Fuqua, ki je zaslovel s filmi, kot so Dan za trening, Pravičnik in Sedem veličastnih, svojo režijsko pot pa začel s snemanji videospotov glasbenih zvezd, kot so Prince, Queen Latifah in Toni Braxton.

Popoln kandidat

Najti igralca, ki bi pravično upodobil glasbeno legendo, ni bilo mačji kašelj. Režiserju se je zdelo, da je prečesal skoraj ves svet, dokler popolnega kandidata ni našel praktično pred Michaelovim pragom. Pevčevega nečaka Jaafarja Jacksona. A čeprav je ta počaščen pristopil k projektu že pred približno enim letom, so ustvarjalci šele v teh dneh, tik pred začetkom produkcije, našli devetletnega Juliana Kruea Valdija, ki je s plesnimi gibi, ki so jih navdihnili prav plesni gibi Michaela Jackson, postal viralna zvezda.

Svojega idola bo tako imel priložnost upodobiti v njegovih otroških letih, ko je Michael kot petletni deček začel peti v družinski glasbeni skupini Jackson 5. Kontroverznega družinskega patriarha Joeja Jacksona bo zaigral ameriški igralec Colman Domingo, ki se je zahvaljujoč filmu Rustin zdaj znašel v eliti oskarjevskih nominirancev za najboljšega igralca.

»Navdušen sem, da sem lahko del filma, ki se poglablja v zapleteno osebnost legendarnega Michaela Jacksona in hkrati raziskuje njegov vpliv na glasbo in popularno kulturo,« Domingo komaj čaka, da bo zaigral zvezdnikovega očeta in menedžerja, ki je bil sicer gonilna sila Michaelovega astronomskega uspeha kot tudi uspeha njegovih sorojencev, četudi mu je več otrok pozneje očitalo fizično in psihično trpinčenje.

2025. prihaja film v kinematografe.

Pri tem je igralec dodal, da se šteje za srečnega, da bo lahko upodobil tako kompleksen in kontroverzen lik. »S tem sem dobil tudi sedež v prvi vrsti in videl Jaafarjevo neverjetno preobrazbo. Njegov talent in utelešenje Michaelovega lika sta preprosto na drugi ravni.«

Režiser si je pri prihajajočem filmu, ki nastaja v sklopu studiev Lionsgate in Universal Pictures, podal roke s trikratnim oskarjevskim nominirancem Johnom Loganom, ki se je podpisal pod scenarij, ter producentom Grahamom Kingom, veščim glasbenih biografij, saj je sodeloval tudi pri uspešnici Bohemian Rhapsody. Ta izjemna ustvarjalna trojica bo celovito osvetlila življenje pevca, ki se je zavihtel v elito najuspešnejših in najbolje prodajanih glasbenih umetnikov vseh časov. Izpustili ne bodo niti tega, kako so na njegov meteorski uspeh in pevsko zapuščino temne sence vrgli obtožbe o spolnih zlorabah otrok in ekscentričen življenjski slog.