Z Noč čarovnic se konča konec kultne franšize

Noči čarovnic skoraj ni brez, no, Noči čarovnic. In niti letošnja najbolj strašna noč v letu ne bo izjema, saj je v teh dneh doživelo premiero sklepno dejanje verjetno najbolj kultne franšize grozljivk, v katerem se hollywoodska kraljica kričanja Jamie Lee Curtis v podobi Laurie Strode še zadnjič sooči s filmskim utelešenjem zla, Mikom Mayersom. S tem zadnjim spopadom v slasherju Noč čarovnic se konča (Halloween ends) se hollywoodska zvezdnica po 44 letih za vselej poslavlja od svojega ikonskega lika prvega zadnjega dekleta, ki vselej kot edina preživi morilski masaker in ki je Jamie izstrelila med zvezde. »Že kak mesec ihtim, ko poskušam ugotoviti, kako naj se od vsega tega poslovim,« je dejala igralka, ne nazadnje se zanjo končuje pomembna štiridesetletna era. A je v oddaji Jimmyja Kimmla vendar zbrala noč, da je slovesno podpisala dokument, s katerim se zavezuje, da je to tudi v resnici njena zadnja grozljivka Noči čarovnic.

V zadnjem spopadu Laurie Strode in Mika Myersa bo preživel le eden. Kdo? FOTO: Universal

Ko je kot Laurie Strode prvič kričala, bežala in bila oblita s krvjo, jih je Curtisova štela komaj 19. Danes ima za sabo že 63 pomladi, med katerimi je kot Laurie že šestkrat preživela spopad z morilskim Mayersom. Vprašanje ostaja le, kateri izmed njiju bo zdaj kot končni zmagovalec odšel iz njunega že sedmega obračuna. A kar koli nam Noč čarovnic se konča prinaša, nekaj je neizpodbitno: Jamiejin lik je njena večna filmska zapuščina. »Laurie Strode je originalno zadnje dekle, ki se nikoli ne vda, vedno se bojuje naprej, ne glede na vse. Ne morem verjeti, da je to moja zapuščina. Od nje sem dobila veliko več, kot sem jaz dala njej – ko mene ne bo več, bo njena zapuščina postala moja. Imam sicer otroke, ki so moje življenje, a v filmih je to, kar bo ostalo za mano, Laurie. In nanjo ne bi mogla biti bolj ponosna, ni lika, v katerega bi se raje prelevila.«

Jamie Lee Curtis se je kot Laurie ustoličila kot prvotno in ultimativno zadnje dekle, ki vedno preživi. FOTO: Press

V zadnjih treh filmih, ki so znova lansirali franšizo, je Jamie prevzela tudi vlogo izvršne producentke.

Jamie je, sicer s presledki, v tej vlogi živela dobra štiri desetletja, torej se njena ikonična vloga ponaša z najdaljšim stažem v zgodovini kinematografije. Noč čarovnic je, če jo postavimo ob bok drugim filmskim franšizam grozljivk, tudi najbolj dobičkonosna. A ko je leta 1978 na velika platna prišla originalna Noč čarovnic, si njen režiser John Carpenter od nje ni obetal kaj veliko. Film je v le 20 dneh posnel ob pičlem proračunu 300 tisočakov, prepričan, da bo cenena muha enodnevnica. Nikakor ni pričakoval, da se bo z njim začel kult z nešteto nadaljevanji, spin-offi in rebooti. »To je najbolj neverjetna izkušnja, kot nekakšne oddaljene sanje, ki jih ne znam razložiti niti samemu sebi.«