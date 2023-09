Vulkanija bruha že 10. leto: doživljajski park slavil v družbi glasbenih zvezdnikov (FOTO)

V občini Grad so proslavili prvo desetletje Doživljajskega parka Vulkanija, ki je v kratkem času ponesel slavo Goričkega po Sloveniji in zunaj naših meja. V tem obdobju so privabili že več kot 255.000 obiskovalcev, za udeležence proslave jubileja pa so pripravili pester program.

Nika Zorjan je navdušila obiskovalce. FOTO: OSTE BAKAL

Olija so se najbolj razveselili najmlajši. FOTO: OSTE BAKAL

Zbrane so nagovorili direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad Danijela Krpič, županja Občine Grad Cvetka Ficko, nekdanji župan Danijel Kalamar in nekdanja direktorica Javnega zavoda Krajinski park Stanka Dešnik; za prispevek k razvoju Vulkanije so prejeli posebne plakete. Ves dan so potekale brezplačne vožnje z Olijevim vlakom in delavnice, za obiskovalce so razrezali torto velikanko. Program so popestrili učenci glasbene šole ter čarovniška predstava Hokus pokus cirkus, sledila sta nepozabna nastopa Nike Zorjan s skupino in BQL z Budalami.

Pri Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije.

»Pri Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije. V Doživljajskem parku Vulkanija obiskovalci skozi interaktivne vsebine in 3D-filme spoznajo vulkane in njihovo moč, potujejo v vulkansko podzemlje in doživijo izbruh Goričkega vulkana. Iz vulkanskih globin se pripeljejo na površje s 3D-podzemnim vlakom. Ogledajo si geološki muzej, se z Oli vlakom peljejo po vulkanski pokrajini ter si ogledajo kamnolom bazaltnega tufa, kjer lahko najdejo kristale olivina.

Zaslužni za uspeh so upihnili svečke na jubilejni torti. FOTO: OSTE BAKAL

Mnogi so prišli voščit Vulkaniji ob njeni desetletnici. FOTO: OSTE BAKAL

Skozi leta smo potovanje v vulkansko podzemlje izboljšali in dodali doživetja, kot so fogscreen, fotosistem, geološke delavnice, razstava mineralov, razstava o usnjarstvu in delu v kamnolomu, virtualni geopeskovnik ter virtualna očala, s katerimi obiskovalci doživijo supervulkane,« je Vulkanijo na kratko predstavila direktorica Krpičeva.