Vsak dan v stiku z glasbeniki

Aleksander Mrvič je urednik prvega spletnega portala Narodnjak, na katerem so na enem mestu zbrane vse aktualne novice iz sveta narodno-zabavne glasbe. Prvič je ta spletna stran ugledala luč sveta sredi oktobra 2006 in je bila takrat edina tovrstna v Sloveniji, zato je bila med muzikanti izjemno dobro in hitro sprejeta.

Sodeluje z okoli 200 muzikanti, tudi z Mitjo Mastnakom, ki je pri njem naročil koledar za leto 2022, nekaj pa so jih razdelili v nagradni igri. FOTO: FACEBOOK

Letos Narodnjak praznuje 15 let obstoja. V tem času so se na sceni pojavljali novi in novi ansambli, nekateri glasbeniki so se v tem času poslovili, in čeprav je svet močno prizadela pandemija koronavirusa, kar so in še občutijo zlasti glasbeniki, ki jim ni dovoljeno nastopati oziroma lahko to počno v zelo omejenem obsegu, lahko s portala z narodno-zabavnimi novičkami hitro razberemo, da delo glasbenikov na srečo ni povsem zamrlo. Aleksander za vzdrževanje spletne strani namenja veliko prostega časa, idej in tudi znanja.

»Projekt je nastal v prvi vrsti zaradi ljubezni do domače glasbe, ki jo rad poslušam tudi sam, v tem času pa je moj hobi prerasel v manjšo obrt. Sprva smo objavljali dnevne novičke iz sveta narodno-zabavne glasbe, pozneje pa smo stran nadgrajevali in jo grafično oblikovali tako, da je bila privlačna, nekaj časa smo se posvečali še fotografiranju in videoporodukciji. Na ta način smo stkali vezi s skoraj 200 glasbeniki, ansambli in podjetji. Veseli nas, da se v zadnjem času tudi mlade zasedbe obračajo na nas po nasvete, in radi jim priskočimo na pomoč, saj dobro vemo, kako težak je vsak začetek,« pove Mrvič, vesel, da muzikantje v koronskem času niso obupali in še snemanjo nove skladbe ter videospote.