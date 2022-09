Vražje dober cirkus!

Devetdesetminutni spektakel plesa, ognja, svetlobnih učinkov, zračnih in talnih akrobacij Mastercard Dunking Devils Live je ponudil vse, kar se je napovedovalo pred štirikratno svetovno premiero v Tivoliju: adrenalin, vrhunske akrobacije, estetiko v slogu Cirque de Soleil, Guinnnessov rekord in spektakel, ki se ga ne bi sramovali niti v vsega vajenem Las Vegasu.

Z gostitelji so nastopili italijanski Da Move (nogometno žongliranje in triki na kolesu), Tjaša Skubic (zračna kocka), Tamia Šeme (ples na svili), plesni skupini Artifex in LED-Motion, Nipke, Klemen Bučan in DJ Dey. Novost šova, ki ga bodo naši akrobati prihodnje leto ponesli v svet, so skoki z ruske gugalnice v svilo, izjemna je tudi predstava na trampolinskem zidu.

Organizatorje pa velja pohvaliti tudi za lepo družbeno gesto, in sicer so z Merkur zavarovalnico nekaj sto otrokom, katerih družine ne zmorejo nakupa vstopnic, omogočili ogled generalke z najboljših sedežev v dvorani in druženje z nastopajočimi.