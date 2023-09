Videospot izginil v poplavah

Raper, trener borilnih veščin, profesionalni borec, igralec in dobrodelnež Denis Porčič - Chorchyp se je v teh dneh oglasil s sporočilom in pesmijo Ne se pred't. Na novo skladbo je ponosen, ima pa zaradi nedavnih poplav v Sloveniji v povezani s pesmijo tudi malce tesnobne občutke. Zdi se namreč, kot bi bila bila preroška.

Kot bi videl v prihodnost, je mišičasti Gorenjec pred meseci posnel pesem, ki je nastala v sodelovanju s pevcem Sashem Kuzmo in naj bi postala himna novega projekta z imenom Chorchyptlon. Chorchyp ga z ekipo nekdanjih sotekmovalcev iz oddaje Exatlon namerava izvajati po osnovnih šolah, gre pa za zabavno učenje o telesu in pravilnem treniranju s pomočjo poligonov.

Na novo skladbo je ponosen. FOTO: Klemen Razinger

Ponovno bodo snemali prizore

Chorchyp in Kuzma sta zadnje tri mesece z ekipo snemala kadre za videospot skladbe Ne se pred't, ki naj bi izšla konec avgusta, vendar so jim poplave, ki so pustošile po Sloveniji, prekrižale načrte. Čeprav je videomaterial v celoti izgubljen, se je Chorchyp odločil, da bo v svet poslal skladbo, ki nosi izjemno močno sporočilo, ki bo v tem trenutku dalo moč marsikomu.

Režiser in snemalec videospota je Andraž Gliha, ki ga je doletela še hujša usoda. Ne samo da je izgubil svoje 20-letno delo snemanja glasbenih videospotov, izgubil je tudi vso snemalno opremo in diske, na katerih so bili tudi vsi posnetki za videospot Ne se pred't. Chorchyp in ekipa so zadnje tri mesece snemali prizore s šolarji OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, z olimpijskimi judoisti s posebnimi potrebami, invalidom Timom Vodnikom in evropsko prvakinjo Para Dance 2022 Laro Nedeljković, borcem Žanom Tekavcem ter Frankom Bajcem, ki ima tudi glavno vlogo v videospotu.

Denis Porčič Chorchyp se je odlično izkazal v prvi sezoni Exatlona. FOTO: PLANET TV

Ob izgubi posnetkov je Chorchyp povedal, da bodo po vsej verjetnosti ponovno snemali prizore z vsemi udeleženci in da bodo otroci in ostali ponovno navdušeni, saj je želja, da ta videospot ugleda luč sveta, izjemno velika. »Ne morem si predstavljati, kako se počutijo ljudje, ki so izgubili imetje in streho nad glavo! Organizirali bomo dobrodelne glasbene dogodke, da pomagamo, in upam, da bo pesem, ki nosi ravno pravšnji naslov inspiracija k pomoči drugim, kot tudi vse prizadete, da naj se ne predajo«, sta povedala Chorchyp in Sash, ki sta nedavno stopila z odra dobrodelnega koncerta v Kranjski Gori, kjer so za žrtve poplav zbrali 76.000 evrov.