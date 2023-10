V osnovni šoli so jo zmerjali z umazanko, zdaj navdušila žirijo v Slovenija ima talent

Na današnji oddaji Slovenija ima talent je nastopila najstnica iz Škofje Loke, ki je vse navdušila z izjemnim glasom in brezhibnim nastopom. Kljub svoji mladosti, ima svojstven način petja in čudovito barvo glasu.

Vse pa ni bilo vedno tako bleščeče v njenem življenju kot je bil današnji nastop. Kot je povedala Maria Sofia, ki ima portugalske in hrvaške korenine, je bila v osnovni šoli tarča številnih zbadljivk in nadlegovanj. Zmerjali so jo z umazanko in črnko, ker ima temnejšo barvo polti kot so jo imeli njeni sošolci in sošolke. To je name psihično slabo vplivalo. Glasba me je rešila, ker sem pela, ko sem prišla iz šole in tako pozabila na vse,« je povedala simpatična najstnica, ki ji je v bran takoj stopila žirantka Ana in pohvalila njeno polt ter ji povedala, da je lepa točno takšna, kakršna je.

»Upam, da ljudje ne bodo videli moje rase, ampak samo moj talent,« je še povedala pred svojim pevskim nastopom. Ko je zapela, pa so odprtih ust ostali tudi žiranti. Dekle, ki je v Slovenijo prišlo s tremi leti, je navdušila vse štiri žirante, ki so jo napotili v naslednji krog.

»Ne vem, če se mi štirje zavedamo, kakšen glas stoji pred nami. Unikatna si, drugačna. Imaš poseben način petja. Mislim, da te čaka fenomenalna kariera. Upam, da te kdo opazi, ker potrebuješ samo še pesmi, publiko že imaš.« je povedala žirantka Marjetka. Dodala je, da je zelo vesela, da se je opogumila in se sama prijavila na oddajo, sicer bi bili osiromašeni za čudovit nastop. Pohvale so deževale tudi od preostalih treh žirantov, ki so bili vidno ganjeni ob njenem nastopu.