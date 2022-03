Znani trobentač Franc Kompare je doma iz stare mengeške družine. Že pri 13 letih je želel igrati harmoniko, ker pa mu doma niso mogli uresničiti želje, je ob prigovarjanju Janeza Pera pristal pri Mengeški godbi in začel igrati trobento. Vpisal se je v glasbeno šolo pri prof. Tonetu Mehletu, takratnem učitelju in kapelniku Mengeške godbe. S slavno godbo sodeluje že 60 let, 22 let v veteranski, katere člani morajo biti starejši od 50 let. Postal je avtomehanik Franc je bil kot tretji otrok rojen leto dni po koncu druge svetovne vojne. Bližal se je čas, ko se je bilo Komparetovim fantom treba o...