V Ljubljani bomo videli izjemnega Georgeja Pehlivaniana

Na 72. Ljubljana Festivalu bomo v četrtek, 8. avgusta, podoživeli boemsko življenje v Parizu. Ameriški dirigent libanonskega rodu George Pehlivanian se bo na odru Križank predstavil skupaj s svojo Pehlivanian Opera Academy (Operno akademijo Pehlivanian).

Tokratna koncertna izvedba opere La bohème, ki je železni repertoar vsake operne hiše, bo posebna tudi zaradi tega, ker bo Pehlivanian med samo izvedbo opere dirigentsko mesto prepuščal mladim dirigentom. Med seboj se bodo izmenjevali tudi pevci in tako jih bomo v isti vlogi slišali več. To je vsekakor edinstvena priložnost, da iz prve roke doživimo raznolikost in bogastvo operne umetnosti.

Maestro Pehlivanian, ki živi med Los Angelesom, Parizom in Ljubljano, je sodeloval z več kot 300 orkestri in opernimi hišami ter priznanimi umetniki, med letoma 2005 in 2008 pa je bil prvi tuji šef dirigent Orkestra Slovenske filharmonije. Zdaj svoje znanje predaja naprej, predvsem s pomočjo Operne akademije Pehlivanian, ki ponuja izjemno priložnost pevcem in dirigentom z vsega sveta, da nadgradijo svoje veščine v okviru priprave operne produkcije.

Znamenita opera velikega italijanskega skladatelja Giacoma Puccinija izpostavlja predvsem krutost in revščino umetniškega življenja. Njena zgodba o človeških odnosih, sanjah in izgubah vedno znova prevzame občinstvo po vsem svetu, predvsem pa nas ta opera spominja, kako močna je glasba pri izražanju človeških čustev in izkušenj.