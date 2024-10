Umrl ustanovni član legendarne rokovske skupine

V 85. letu starosti je umrl basist in ustanovni član legendarne ameriške rokovske skupine Grateful Dead Phil Lesh, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem ko je preživel raka in imel težave z jetri zaradi okužbe s hepatitisom C, je preminil v krogu družine.

Novica o Leshevi smrti je bila v petek objavljena na Instagramu, kjer je pisalo, da je »Lesh, basist in ustanovni član skupine The Grateful Dead, zjutraj mirno preminil v krogu svoje družine«.

»Phil je vsem okoli sebe prinašal neizmerno veselje, za seboj pušča zapuščino glasbe in ljubezni,« je še pisalo na Instagramu.

Lesh je bil po pisanju nemške tiskovne agencije dpa najbolj znan po pesmi Unbroken Chain, ki govori o povezanosti skupine z občinstvom. Zapel je tudi otožno skladbo Box Of Rain, ki jo je napisal, ko je umiral njegov oče.

Leta 2006 je razkril, da ima raka na prostati, leta 1998 so mu po okužbi s hepatitisom C presadili jetra.

Lesh je skupino Grateful Dead ustanovil skupaj z Jerryjem Garcio, Bobom Weirom, Ronom McKernanom in Billom Kreutzmannom. Skupina je razpadla, ko je leta 1995 v kliniki za zdravljenje odvisnosti od drog umrl njen vodja Garcia, star 53 let.

Pokojni še trije člani

Prav tako so že pokojni člani skupine Brent Mydland, ki je leta 1990 umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, McKernan, ki je leta 1973 umrl zaradi bolezni jeter, in Keith Godchaux; slednji je umrl v prometni nesreči leta 1980, potem ko je že zapustil skupino.

Po razpadu Grateful Dead se je Lesh le redko pridružil drugim članom na koncertih, med izjemami sta zgolj turneja leta 2009 in serija koncertov ob 50-letnici zasedbe leta 2015. Je pa še naprej deloval v glasbi, koncertiral je z vedno se spreminjajočo zasedbo glasbenikov, ki jih je imenoval Phil Lesh and Friends.