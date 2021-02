Tudi tolkalci letos brez spektakla

Slovenijo je postavil na svetovni zemljevid tovrstnih prireditev.

Leta 2006 jena noge postavil mednarodni festival tolkalnih skupin BUMfest, katerega umetniški direktor je še danes. Letošnji bi bil že 15. po vrsti, kar pomeni, da bi slavili mali jubilej, a žal je epidemija koronavirusa prekinila tudi to lepo tradicijo.»Štirinajst let je za nami, letos bi zaznamovali petnajst častitljivih let delovanja in ustvarjanja,« je povedal Tamše. Festival, ki je že davno prerasel meje Savinjske doline in Slovenijo postavil na svetovni zemljevid tovrstnih prireditev, bi se sicer moral odviti že minuli vikend. Ob tem pa se je Tamše spomnil preživetih uspešnih 14 let.»Pri nas so v teh letih gostovali tolkalci in glasbeniki iz Tajvana, Brazilije, ZDA, Mehike, Japonske, s Kube, iz Sirije, Burkina Fasa, Španije, Švedske, Francije, Belgije, Nizozemske, Nemčije, Italije, Poljske, Danske, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Slovenije. Res lepa kolekcija. Petnajstletnica pa bi bila nova prelomnica in pravi spektakel. A smo že davno vedeli, da v teh časih izvedba ne bo mogoča, posnetkov z odra, namesto živih koncertov, pa ob tako lepi obletnici nismo želeli predvajati,« pravi Tamše.To namreč ni enako, kot če bi se izvajalci in poslušalci srečali v živo, ko je bilo v zraku čutiti čarobno energijo in so se zvoki tolkal med BUMfestom širili med vsemi in povezovali. »Vse to zelo pogreša tudi naša ekipa, ki pa se že spogleduje z naslednjim januarjem. Če bo vse tako, kot je nekoč bilo, vas že zdaj vabim na BUMfest 15 leta 2022.Brez mask, brez zavor, brez distance in brez izgovorov,« je optimističen Tamše, ki je od leta 1999 tudi aktiven član skupine STOP (slovenski tolkalni projekt). Lani so stopovci z udarnimi ritmi popestrili odprtje Tehnoparka v Celju, edinstvenega tehnološkega parka pri nas.