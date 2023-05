To so Slovenci, ki so po Evroviziji obnoreli Hrvate (VIDEO)

Prah se po zaključku evrovizijskega spektakla, na katerem je letos slavila Švedinja Loreen, še ni polegel. Kdo je komu namenil koliko glasov in kako je glasovala žirija, sta najbolj aktualni vprašanji te dni, medtem pa se fantje iz slovenske skupine Polkaholiki zabavajo kot še nikoli. V svet so namreč poslali svojo priredbo hrvaške evrovizijske skladbe Mama ŠČ! skupine Let 3, ki je pristala na 13. mestu. Tega, kar je sledilo, zagotovo niso pričakovali. Njihovo priredbo je namreč na uradni facebook strani delil največji hrvaški mediji 24sata, v trenutku so se vsuli tudi pozitivni komentarji hrvaških poslušalcev, ki so nad priredbo Polkaholikov navdušeni. V enem dnevu si je posnetek ogledalo več kot 650.000 ljudi, fantje so prejeli na tisoče všečkov, posnetek pa je delilo več kot dva tisoč hrvaških bralcev. »Vse skupaj smo naredili za foro, nismo posneli videospota ali svoje uradne pesmi, lotili smo se priredbe Mame ŠČ!, tako kot smo to po EMI storili s skladbo Carpe Diem. Za našo dušo. Potem pa je začelo cingljati z vseh koncev, hrvaški mediji so nas prosili za posnetek, ljudje pa so ga množično delili. Med branjem komentarjev smo ostali brez besed,« zadovoljstva ne skriva pevec in harmonikar Matic.