To so najdražji koncerti leta 2024! Taylor Swift ni niti med prvih 15

Čeprav je Taylor Swift lani navdušila več kot milijon oboževalcev v Evropi, njene koncertne vstopnice sploh niso med najdražjimi. Povprečna cena vstopnic za njeno turnejo Eras je bila 187 €, kar jo postavlja šele na 17. mesto.

Najdražji izvajalci leta 2024

Na vrhu lestvice najdražjih koncertov je irska rock skupina U2, kjer so oboževalci med njihovim gostovanjem v dvorani The Sphere v Las Vegasu za vstopnice odšteli povprečno kar 329 €. Na drugem mestu je ameriški country zvezdnik Garth Brooks s povprečno ceno 327 €. Sledi Lady Gaga, katere koncerti so stali povprečno 289 €.

Četrto mesto zaseda legendarna skupina Eagles, ki je med petimi koncerti v Manchestru lani prodajala vstopnice za povprečnih 274 €. Na petem mestu je Bad Bunny, najmlajši med deseterico, pri komer so vstopnice stale 261 €.

Med najdražje izvajalce sodijo še:

George Strait – 259 €

– 259 € The Rolling Stones – 258 €

– 258 € Dead And Company (nekdanji člani Grateful Dead) – 256 €

(nekdanji člani Grateful Dead) – 256 € Los Bukis , mehiška skupina iz leta 1973 – 240 €

, mehiška skupina iz leta 1973 – 240 € Sting in Billy Joel, katerih skupni koncerti so v povprečju stali 218 €.

Taylor Swift in drugi veliki izvajalci

Čeprav so koncerti Taylor Swift znani po razprodanih dvoranah, je povprečna cena njenih vstopnic ostala nižja, predvsem zato, ker je nastopala tudi v Evropi, kjer dodatni davki na vstopnice ne veljajo. Za primerjavo: U2 in Garth Brooks sta nastopala izključno v ZDA, kjer ti dodatki ceno močno zvišajo.

Poleg Taylor sta vstopnice, dražje od nje, zaračunavala tudi Madonna in David Gilmour iz skupine Pink Floyd. Adele, ki je imela lani rezidenco v Las Vegasu, podatkov o cenah ni razkrila.

Nova pravila za preprodajo vstopnic

Medtem je britanska vlada napovedala uvedbo omejitve cen za preprodajo vstopnic, da bi zajezila oderuško prakso preprodajalcev, ki vstopnice kupijo, nato pa jih prodajo po veliko višji ceni.

Pobudo so podprli tudi Coldplay, ki so zapisali: »Prepoved oderuške preprodaje vstopnic v Združenem kraljestvu bo odlična novica za oboževalce.«