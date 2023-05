To so glasbeniki, ki so dali košarico kralju Karlu III.

Ob kronanju kralja Karla III. je kraljeva družina priredila tudi koncert z zvenečimi imeni iz sveta glasbe. Napovedovali so, da bo to noč, ki si jo bodo vsi zapomnili. Glede na odmevnost in pomembnost dogodka bi človek pričakoval, da bodo glasbeniki stali v vrsti in brez pomislekov pristali na povabilo, če bi do njega prišlo, a očitno ni bilo tako. Po poročanju britanskih medijev je kar nekaj svetovno uspešnih zvezd zavrnilo kraljevo povavilo.

Lionel Richie. FOTO: Pool Via Reuters

Katy Perry. FOTO: Pool Via Reuters

Za britanskega kralja so nastopili Take That, Lionel Richie, Katy Perry in mnogi drugi. Povabilo na kraljevi žur leta pa naj bi zavrnil Elton John, ki je leta 1997 nastopil na pogrebu princese Diane. Uradno naj ne bi imel časa zaradi evropske turneje. V petek je namreč nastopil v Nemčiji in bi bilo zanj nemogoče, da bi pravočasno prišel na koncert v palači Windsor. Je pa Elton John na družabnih omrežjih čestital novemu kralju.

Košarico je kralju dal tudi eden najbolj zaželenih britanskih pevcev ta hip – Harry Styles. Po koncertu v Tokyju si je menda vzel nekaj časa zase in prijazno odklonil povabilo, naj nastopi za novega monarha. Naslednjič naj bi se na odru pojavil 13. maja. Vir blizu pevca naj bi medijem razkril, da je Harry privoščil zaslužen odmor svojemu bandu in da jih ni mogel pravočasno zbrati na kup.

Čeprav so nekateri upali, da bodo naredile izjemo in se združile za novega kralja, se to ni zgodilo. Spice Girls, ki jih kralj Karel menda izjemno obožuje, mu niso izpolnile želje in niso nastopile zanj. Menda se nikakor niso mogle uskladiti in niso našle časa za vajo.

Na koncertu ob kronanju naj bi si kralj želel slišati tudi Kylie Minogue, a se to ni zgodilo. Leta 2018 je sicer nastopila ob praznovanju rojstnega dne kraljice Elizabete II.

Zadnja, ki so si jo mnogi želeli videti na odru ob kronanju, pa je bila Adele, ki naj bi bila preveč zaposlena, da bi nastopila za kralja.