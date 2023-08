Lepa glasbena popestritev poletja: ta skupina bo prvič nastopila pri nas

Čeprav Blue Öyster Cult (BÖC) obstajajo že več kot pol stoletja, bodo šele zdaj prvič nastopili na območju bivše Jugoslavije, in to v Ljubljani. Ameriški band že od začetka vodita originalna člana Buck Dharma in Eric Bloom, tekstopisca, kitarista in pevca. Kultni pa še zdaleč niso samo zaradi imena, ampak ker so naredili rock revolucijo in vplivali na rock bande, ki jih danes poslušamo. V pol stoletja so igrali vse od acid rocka, psihedeličnega in progresivnega rocka, hard rocka, celo okultnega rocka in heavy metala ter prodali 25 milijonov plošč.

Marsikdo sploh ne ve, da so BÖC izvajalci pesmi, ki jo vse življenje posluša. Omenimo na primer single Burnin' for you, Don't fear the Reaper, Godzilla, Cities on flame with Rock and Roll in pa epsko Astronomy, ki velja za eno najbolj mističnih v svetu rocka in je njen cover naredila tudi Metallica, tako da je marsikomu poznana v tej izvedbi. Vsekakor bo ponedeljkov koncert veliko doživetje za ljubitelje in poznavalce vseh zvrsti. BÖC so namreč vplivali na glasbo mnogih ikon, kot so The Cult, Iron Maiden, Alice Cooper, Twisted Sister ... Čaka nas veliko mojstrskih kitarskih rifov in besedil s fantastičnimi motivi in mistiko. Nedvomno so velikani rock glasbe, poznavalci pa celo menijo, da so največji heavy metal band vseh časov, saj so to zvrst definirali kot čisto estetiko.

Astronomy velja za enega najbolj mističnih komadov v svetu rocka.

Koncert pri nas je eden izmed dveh v Evropi, zato se ga nikakor ne sme zamuditi. Se že veselimo!