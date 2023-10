To je kraj, kjer je padla prva klapa nove slovenske črne komedije

Na Vršiču so v sredo začeli snemati novi igrani celovečerni film To je rop! pod režijsko taktirko Gregorja Andolška, ki se podpisuje tudi kot soscenarist. Črna komedija pripoveduje o Rajku (Stane Tomazin), poklicnem čarovniku, ki si med delom v nakupovalnem središču zlomi roko ter nato neuspešno poskuša od zavarovalnice Tangenta dobiti odškodnino.

Pri zavarovalnici ga razume le dobrosrčni zavarovalniški agent Marcel (Gregor Čušin), ki začuti njegovo stisko in mu poskuša pomagati do odškodnine tako, da se obrne kar na direktorja zavarovalnice (Uroš Smolej). Ko tudi pri njem ni posluha za Rajkov primer, se Marcel odloči, da bo direktorja ugrabil. Na begu z ugrabljenim direktorjem se jim nepričakovano pridruži urbana nomadka (Tijana Zinajič), ki s svojo drugačnostjo Rajka privlači. Skupaj se pred policijo zatečejo v skrito lovsko kočo. A policija jim je za petami in izkaže se, da je ugrabitev direktorja še najmanjši zločin, ki ga preiskujejo, so vsebino črne komedije povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

33 snemalnih dni

Film bodo snemali na različnih prizoriščih po Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, na Vršiču, Jezerskem, v Kranju in Bohinju. Snemanje se bo predvidoma zaključilo 10. decembra.

To je rop! je samostojni celovečerni igrani prvenec Gregorja Andolška, ki je v tandemu s Tijano Zinajič že leta 2015 režiral srednjemetražni film Zgodbe s sekreta. Andolšek, ki je leta 2008 diplomiral iz filmske režije v Parizu na šoli EICAR, je tudi avtor dveh kratkih filmov, Tunel (2018) in Entre Potes (2007).