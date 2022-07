Tako so počastili ikono Alpskega kvinteta (FOTO)

Najbrž bi težko našli Slovenca, ki še ni slišal za Janeza Pera, ki je zadnjih 20 let vodja Alpskega kvinteta, ansambla s 56-letno tradicijo, ki je še posebno priljubljen in prepoznaven v Avstriji, Nemčiji, Švici in drugod po Evropi.

Janez pa še zdaleč ni samo glasbenik, saj je bil in je še vedno zelo aktiven tudi v domačem Mengšu, kjer se društvenemu življenju predaja tako rekoč od rane mladosti, en mandat je bil celo na čelu občine. In ta se mu je zdaj oddolžila s podelitvijo naziva častni meščan.

Parlamentarni bend

Janez je otroštvo preživljal na domačem dvorišču in v očetovi kovačnici. Doma so imeli kmetijo, zato je bil vajen dela, prosti čas, kolikor mu ga je ostalo, pa je izkoristil za udejstvovanje v različnih lokalnih društvih, predvsem v Kulturnem društvu (KD) Mengeška godba ter v PGD Mengeš, kjer je imel vlogo desetarja. Vseskozi je skrbno in vestno obdeloval svojo kmetijo, ljubezen in pripadnost kraju pa je začel udejanjati še s sodelovanjem v Krajevni skupnosti Mengeš.

Janez Per ne more brez svojega baritona. Foto: osebni arhiv

Demokratično vrenje in slovenska pomlad sta ga v letih 1989 in 1990 spodbudila, da se je vključil v takratno slovensko Kmečko zvezo, današnjo Slovensko ljudsko stranko (SLS). Čeprav je bil aktiven glasbenik v Alpskem kvintetu, je leta 1995 sprejel izziv in bil en mandat, do leta 1998, prvi župan občine Mengeš po odcepitvi od Domžal, med letoma 1996 in 2000 pa tudi poslanec v državnem zboru, izvoljen na listi SLS. A niti tam ni pozabil na glasbo in je s svojimi kolegi poslanci ustanovil parlamentarni diksilend bend.

Z glasbenim delovanjem doma in v tujini je ponesel dober glas o Mengšu ter njegovo prepoznavnost predvsem na nemško govoreča območja, kjer je bil pobudnik številnih medkrajevnih sodelovanj, pobratenja občin in gostovanja društev. Še vedno je član številnih glasbenih sestavov. Najdlje, že več kot 60 let, je član KD Mengeška godba, s svojo prepoznavnostjo pa je pomagal spletati številna poznanstva z drugimi glasbeniki in godbami doma in v tujini. Ima zasluge za to, da je Mengeška godba sodelovala v znani oddaji na avstrijski televiziji Senik godcev, ki jo je vodil Karl Moik.

20 let vodi Alpski kvintet.

Povezal je občini Mengeš in avstrijski Beljak ter številne druge, je eden od štirih predlagateljev prireditve Pod mengeško marelo, ki ima najdaljši staž med tovrstnimi prireditvami pri nas, ob vsem pa je v Mengeški godbi prevzel dirigentsko palico in je umetniški vodja veteranske sekcije.

Glasbeni oskar

Za svoja udejstvovanja na glasbenem področju je prejel številna priznanja: leta 2007 zlato priznanje za dolgoletno vsestransko delo v občini Mengeš, bronasto, srebrno in zlato Gallusovo značko, tudi mednarodne glasbene nagrade, kot denimo glasbenega oskarja za življenjsko delo pred tremi leti, ki je največja nagrada na področju narodno-zabavne glasbe, podeljuje jo mednarodna strokovna glasbena žirija.

Še vedno je dejaven pri organizaciji Mihaelovega sejma, ki je bil nekdaj eden največjih na Kranjskem, bil je dolgoletni član Turističnega društva Mengeš. Za vse to si je Janez Per, ki si ga ne predstavljamo brez njegovega baritona, prislužil naziv častnega občana občine Mengeš.