Ta slovenski raper poudarja pomembnost branja

Na OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo letošnje bralno leto zelo uspešno, saj je priznanje za bralno značko dobilo 169 učencev, v vrtcu Sonček pa 70 otrok iz štirih skupin. V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju so predpisano število knjig in pesmic za bralno značko prebrali prav vsi učenci, česar so v vodstvu šole še posebno veseli. Tudi med učenci od 6. do 9. razreda je število bralcev naraslo na 43, deset devetošolcev pa si je z devetletnim branjem pridobilo naziv zlati bralec/zlata bralka in poleg spominskega priznanja prejelo tudi knjigo, ki jo podarja Društvo Bralna značka Slovenije. Na omenjeni šoli bralno sezono vsako leto zaključijo z obiskom pisatelja, pesnika, ilustratorja, glasbenika, letos pa so v goste povabili trenutno enega najbolj znanih raperjev na slovenski glasbeni sceni, Michaela Leopolda iz Gornje Radgone, ki nastopa kot Leopold I. V 45-minutnem nastopu je predstavil kar deset svojih pesmi, ob koncu pa si je prislužil velik aplavz. Med nastopom je poudaril pomembnost branja, učencem je povedal tudi, da če hočejo uspeti v življenju, morajo biti vztrajni, pogumni, z delovnimi navadami, s kančkom sreče in veliko srčnosti ter ljubezni do dela, ki ga bodo opravljali.