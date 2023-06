Ta priljubljeni slovenski glasbenik bo predstavil nov samostojni album

V torek, 13. junija, ob 14. uri bo znani Idrijčan in glasbenik Dare Kaurič pred ljubljansko galerijo ŠKUC predstavil svoj drugi samostojni studijski album z naslovom Muzika za ples. Na dogodku bo s svojo šestčlansko ekipo izvedel mini ulični koncert, sledilo bo druženje z njim in nekaterimi glasbenimi gosti, ki so mu pomagali soustvariti novi album, ki bo po dobrih desetih letih nasledil album Partigano di Amor. Na albumu so se Daretu pridružili številni znani izvajalci, kot so Pero Lovšin, Davor Gobac (Psihomodo Pop), Anika Horvat, Tulio Furlanič, Zdenko Cotič – Coto, Manouche, Katarina Mala, Tinkara Kovač, Prifarski muzikanti, Klapa Karatel, Martina Majerle, Zlatko & Dean Dimme, New Swing Quartet ter Fauš dur. »Skratka, na albumu je kar 13 duetov z glavnimi facami slovenske pop muzike, dodani pa sta še dve extra bonus skladbi,« pravi Kaurič, ki je leta 1980 s prijatelji Bojanom Lapanjo, Iztokom Turkom in Dušanom Moravcem sestavil legendarno skupino KuZle, ki se je vpisala v zgodovino slovenske glasbe kot ena osrednjih skupin druge generacije slovenskega punka in novega vala zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja. Po KuZlah in odsluženi vojaški obveznosti leta 1984 je Dare v iskanju novih glasbenih izzivov sestavil zasedbo Radio Panoi, na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pa se je kot baskitarist pridružil idrijski skupini Continental, katere član je bil tudi Reno Čibej, sedanji pevec skupine Kingston. Ko so začeli ustvarjati tudi avtorsko glasbo, predvsem pop, reggae in latino, so se leta 1994 preimenovali v skupino Kingston, ki je še danes ena najuspešnejših pri nas. Kaurič pa je zanje ustvaril številne uspešnice, po katerih jih pozna mlado in staro.