Ta britanska glasbena legenda prihaja prvič v Slovenijo: »Resnično sem vznemirjen«

Britanska glasbena legenda Rod Stewart bo imel 19. maja prihodnje leto v ljubljanski Areni Stožice svoj prvi koncert v Sloveniji. Stewart velja za enega najbolj uspešnih in priljubljenih glasbenih izvajalcev. Njegova kariera traja že pet desetletij in v tem času je prodal več kot 250 milijonov albumov po vsem svetu.

»Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj,« je pred koncertom v Ljubljani povedal Rod Stewart.

Med Stewartove velike uspešnice se uvrščajo pesmi, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest, Rhythm Of My Heart, Tonight's the night in Maggie May.

Vstopnice za koncert v Ljubljani bodo v prodaji od petka od 11. ure. Za člane fan cluba Roda Stewarta bodo vstopnice na voljo v predprodaji od četrtka od 11. ure do petka do 11. ure, je objavljeno na spletni strani eventim.si.

Dvakrat je bil sprejet v rock and roll dvorano slavnih, je dobitnik nagrade grammy za življenjske dosežke, leta 2016 pa je za svoj prispevek h glasbenemu in humanitarnemu delu prejel viteški naziv. Je eden redkih umetnikov, ki se ponaša s 16 singli, ki so se uvrstili med prvih 10 najbolj poslušanih na lestvici Billboard Hot 100. Z 10 albumi in 26 uspešnicami se je uvrstil na vrhove lestvic v Veliki Britaniji, s 17 albumi in 16 hiti pa tudi na vrhove lestvic v ZDA.