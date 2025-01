Svetovno ime na domačem odru: Nermin Puškar se vrača k rock koreninam

Jazz club Ljubljanski grad nadaljuje sezono nastopov vrhunskih glasbenikov. V petek, 10. januarja, ob 20. uri se bo predstavil Nermin Puškar, bosanski kantavtor pop in rock glasbe, ki že sedemnajst let živi in ustvarja v Ljubljani. Piše in sklada tudi za izvajalce, kot so Tony Cetinski, Nina Pušlar, Jacques Houdek, Neisha, Alenka Godec, Jana Šušteršič in drugi.

Bosanski kantavtor že sedemnajst let živi in ustvarja v Ljubljani.

Priljubljenost v Bosni si je prislužil kot avtor in pevec sarajevske skupine Knock out, kot samostojni umetnik pa je debitiral z albumom Novi svijet. Nastopal je tako z Zagrebško filharmonijo kot s Parnim valjkom v Areni Zagreb. Pripravlja nov album, s katerega je že objavil nekaj skladb; najnovejši sta Ti si na redu in Jači od iskušenja.

Sodeloval je v številnih projektih od muzikalov do filmske in etno glasbe, najraje pa se vrača k svojemu rock izrazu; v tem slogu se bo predstavil tudi na Ljubljanskem gradu. Igrali in peli bodo: Nermin Puškar (vokal, kitara), Vid Žgajner (bobni), Azur Imamović (bas kitara) in Nejc Škofic (klaviature).