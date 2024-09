Stoječe ovacije v Benetkah in Londonu (VIDEO)

Po 36 letih od prvega filma se je na velika platna vrnil Beetlejuice režiserja Tima Burtona. V drugem delu znanstvenofantastične komedije glavno vlogo znova igra Michael Keaton, v njem pa nastopajo še Catherine O'Hara, Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux in Monica Bellucci. Film je v sredo odprl beneški filmski festival, v četrtek pa se je ekipa mudila na slovesni premieri v elegantnem Cineworld London Leicester Square v Londonu v Veliki Britaniji. Na obeh je občinstvo sprejelo film z velikim navdušenjem in večminutnimi stoječimi ovacijami.

Slovesni odprtji sta poleg filmoljubov razveselili tudi ljubitelje tračev, saj sta se po rdeči preprogi skupaj sprehodila dokaj sveže zaljubljena Monica Bellucci in Tim Burton. Razmerje sta prvič javno razkrila junija lani. Monica v filmu svojega partnerja igra Delores, Beetlejuiceovo bivšo ženo.

36 LET po originalu prihaja novi film.

Kritiki drugi del sprejeli dokaj hladno

V nasprotju z občinstvom so kritiki drugi del Beetlejuicea sprejeli dokaj hladno. Poleg glavnega junaka sta po 36 letih znova v Beetlejuiceu tudi 52-letna Ryderjeva in 70-letna Catherine O'Hara. Glavni junak, ki je bil v času prvega filma postavni 36-letnik, je med snemanjem drugega že zakorakal v osmo desetletje življenja. Beetlejuice iz leta 1984 govori o Barbari (Geena Davis) in Adamu Maitland (Alec Baldwin), ki umreta v prometni nesreči. Kot duhova se znajdeta v podeželski hiši Winter River, kjer želita živeti naprej.

Jenna Ortega je z vlogo v Netflixovi seriji dobila priložnost tudi v filmskem svetu. FOTO: Mina Kim/Reuters

V novem Beetlejuiceu se tri generacije Deetzovih po tragediji spet zberejo v Winter Riverju, po katerem še naprej straši Beetlejuice. Lydijino življenje se obrne na glavo, ko njena uporniška najstniška hčerka Astrid odkrije skrivnostno maketo mesta na podstrešju in po nesreči odpre portal v posmrtno življenje. Ob težavah, ki se pojavljajo v obeh kraljestvih, je le vprašanje časa, kdaj bo nekdo trikrat izgovoril Beetlejuiceovo ime in spet priklical nagajivega demona. V vlogi najstnice, hčerke lika, ki ga igra Ryderjeva, je nastopila 21-letna Ortegova, junakinja Netflixove serije Wednesday.