Spevovci izbrali moderen dizajn

Kristijan Kolenc, Edo Rednak, Marko Berzelak, Boštjan Mežnar in Vili Mravljak so vsem dobro znani člani Ansambla Spev, ki je v preteklosti pripravljal odmevne koncerte, imenovane Po Slakovi poti. Na televiziji Gold TV so v minulih dneh predvajali posnetek koncerta iz leta 2015, ko so spevovci na odru velenjske Rdeče dvorane gostili tudi ansamble Nemir, Nove spomine, Tineta Lesjaka, Gade, Vesele svate, Unikat, Modrijane, Smeh, Poskočne muzikante in Navihanke.

Takrat je sicer harmoniko z njimi še igral Erik Hribernik, ki se je od fantov zaradi službenih obveznosti pred dobrima dvema letoma poslovil, nadomestil pa ga je Vili Mravljak. Zadnji dve leti, odkar se tako in drugače spopadamo s koronavirusom, ki je prizadel zlasti glasbenike, ki imajo precej manj nastopov, pa lahko fante Ansambla Spev vidimo predvsem v različnih glasbenih oddajah.

Peli so že v oddaji V petek zvečer, prav tako smo jih videli in slišali v božični oddaji Pri Črnem Petru, kjer pa so zapeli in zaigrali v povsem novih oblačilih, ki jim jih je skreirala domačinka Renata Meh iz Šmartnega ob Paki, ki ustvarja pod imenom Grushka design in oblačila pogosto kombinira z vedno priljubljenim džinsom. Fantje se v novih gvantih odlično počutijo, predvsem pa upajo, da jih bodo lahko v novem letu čim večkrat oblekli za nastope ob različnih priložnostih.