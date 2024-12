Smrt na glasbeni sceni: »Še ta teden je razlagal o načrtih, ki jim ni bilo videti konca ...«

Umrl je Stefan Geier, glasbenik iz južne Tirolske, ki je poučeval glasbeno teorijo in harmoniko, zaslovel pa je s svojo glasbeno skupino Triole.

»Še ta teden je razlagal o načrtih, ki jim ni bilo videti konca ...Danes pa je že zvezda na nebu«, je ob tem zapisala urednica Radia Veseljak Janja Ulaga. Glasbenika so na radiu pred časom gostili v oddaji Slovenija brez meja in navedli, se je že kot otrok zaljubil v slovensko narodnozabavno glasbo in frajtonarco. Zaradi izrednega spoštovanja in ljubezni do slovenske glasbe se je naučil govoriti slovensko.