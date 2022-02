Slovenski pevec je ljubezni želel zapreti vrata

Pevec David Amaro je tisti mladi ustvarjalec, ki ga je širša slovenska javnost spoznala v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Po koncu oddaje se je njegova kariera začela strmo vzpenjati in David je posnel kar nekaj uspešnic, nato pa se je odločil prijaviti na Emo. S pesmijo Še vedno si lepa, ki jo je zanj napisal Goran Šarac, je osupnil slovenske poslušalce in poslušalke ter si prislužil uvrstitev v veliki finale.

Ko sem želel ljubezen odriniti in ji zapreti vsa vrata, je moje življenje začelo postajati bledo, brezčustveno.

David o ljubezni poje, ker ta vedno premaga zlobne jezike, nam je pojasnil. Tema pesmi je sicer presenetila marsikoga, ljudje so namreč prepričani, da ta govori o dekletu, ki mu je strlo srce, a resnica je povsem drugačna. »Pesem ima v sebi težko in hkrati optimistično zgodbo, nekaj, kar smo verjetno doživeli že vsi. Med ljubeznijo in sovraštvom je res tanka linija in to vem tudi sam. Zame je ljubezen smisel življenja. Brez nje ne gre. Ko sem želel ljubezen odriniti in ji zapreti vsa vrata, je moje življenje začelo postajati bledo, brezčustveno. To pa je potem vplivalo tudi na mojo kreativno plat, ki pravzaprav ni mogoča brez odprtega srca. Vse je lažje z ljubeznijo in iskrenostjo. Ljubezen je ključna tudi v odzivu na komentarje ljudi, ki jih slišiš za svojim hrbtom. Takrat se odzovem ljubeče in prijazno. To pa človek premore le, če res verjame v moč ljubezni,« še pravi Amaro, ki verjame, da bodo iskrenost začutili poslušalci in gledalci Eme ter evrovizijsko občinstvo v Evropi.

Lani je spoznal zmagovalce lanske Evrovizije, člane skupine Måneskin. FOTO: OSEBNI ARHIV

Simpatični pevec iskreno prizna, da bo najbolj vesel, če bo s svojo pesmijo koga opogumil in mu dal upanje v to, da se da z ljubeznijo premagati vse.