Slovenska pevka je prepričana, da je ta skladba prelomnica v njeni karieri (VIDEO)

Čutna, strastna in iskrena. Takšna je nova skladba prekmurske pevke Nike Zorjan, ki je v besedilo izlila svoje srce. »Povej, a se spomniš name, ko ležiš v postelji z njo, a v tvojih mislih sanjaš, da si tu z menoj, menoj? Ker jaz, jaz se spomnim nate, ko ležim v postelji z njim, in v svojih mislih sanjam, da sem tu s teboj, s teboj …« ušesa polni refren, s katerim Nika dviga srčni utrip in boža dušo.

»Skladbo sem napisala v obdobju, ko sem začela intenzivno delati na sebi. Rekla sem si, da imam toliko izkušenj na ljubezenskem področju oziroma v odnosih, da je že čas, da jih v besedilih predstavim kot življenjske in resnične, ne v celofan zavite situacije. Čeprav se marsikdaj to ne zdi najboljša izbira in imamo občutek, da bomo zaradi tega občutili posledice, sem prepričana o eni stvari: vedno bom raje poslušala srce kot razum!«

Nika je svoje izlila na papir in nastalo je izjemno čutno besedilo, v katerem se lahko najde vsak. Pevka je priznala, da si ni znala predstavljati, kako se bodo poslušalci odzvali na njeno iskrenost, a so bile skrbi odveč. »Izkušenejše ženske so me opogumile, da je skladba povsem življenjska in je le ena izmed zgodb številnih posameznic in posameznikov. Ko pa so jo začutili tudi moški oziroma odrasli različnih starosti, sem dobila potrditev, da je pesem vroča in ognjevita. Točno takšna sem jaz in želim si na glas govoriti in peti o ljubezenskih temah,« se zasmeji pevka.

Domačini so Niki pri snemanju priskočili na pomoč. FOTO: osebni arhiv

Prepričana je, da je skladba prelomnica v njeni karieri: »Čutim, da bom odslej pisala tekste z globljim sporočilom.« Videospot je posnel in režiral Prekmurec Niko Karo, njen dolgoletni prijatelj in sodelavec, s katerim sta v preteklosti večkrat sodelovala. S pevko sta tokrat odpotovala na Maldive, eno najbolj oboževanih turističnih destinacij na svetu, in v objektiv ujela dih jemajoče prizore, za katerimi se skriva kar precej anekdot.

Nika, ki je bila zaradi nestabilnega vremena oziroma monsunskega obdobja ves čas naličena in pripravljena na snemanje, nam je zaupala eno izmed njih: »Prizora, v katerem na plaži ležim na čudoviti beli postelji, ne bi bilo, če nama na pomoč ne bi priskočili krasni domačini. Fantje so se zbrali, jo pripeljali in pripravili za videospot. Bila sem brez besed,« pravi Nika, ki je s svojo najbolj vročo skladbo vznemirjeno zakorakala v poletje.