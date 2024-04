Slavni imitator Michaela Jacksona ima v Sloveniji znance

Miguel Concha velja za enega najboljših imitatorjev Michaela Jacksona na svetu, kar je med drugim dokazal tudi na nastopih v Sloveniji. Čeprav ni edini častilec pokojnega idola, osupne s fizično podobnostjo z njim, še bolj pa z izpiljenim odrskim nastopom. Nekateri kritiki so o njem med drugim zapisali že tudi, da človek ob gledanju Conche na odru dobi občutek, da je pred njim resnični ikonični kralj popa.

Concha bo letos v Sloveniji nastopil vsaj trikrat. Pri nas pa nima le oboževalcev, ampak tudi znance! Že več let, na primer, se poznata z legendarnim Danielom Popovićem. Dobro desetletje pravzaprav, od takrat, ko sta skupaj nastopila na enem izmed koncertov. Videla sta se tudi ob Conchevem nastopu v Ljubljani letos. Miguel se spomni tudi Danielovega nastopa na Evroviziji leta 1983 z legendarno Đuli. Imitator pa se pozna tudi s Popovićevo ženo Aleksandro. Njo je kar sam osebno povabil na koncert.

Miguel Concha z Danielom FOTO: Osebni arhiv

»Ko je videl, da sem pod njegovo objavo komentirala, da pridemo na šov v Ljubljano, se mi je oglasil v zasebno sporočilo, in tako je stekel pogovor o tem, da pozna Daniela, poslal je fotografijo in vprašal, če prideva oba. Vendar sem imela vstopnici kupljeni za naju s hčerko, tako da smo se dogovorili, da se srečamo po nastopu,« pravi Danielova žena. Povabila in druženja se je razveselila, saj je tudi sama velika imitatorjeva oboževalka. »Res je odličen pri svojem delu, to meniva oba z Danielom. Njegov nastop je izdelan do podrobnosti, do perfekcionizma pravzaprav. To je pri imitatorstvu tudi poglavitnega in odločilnega pomena, saj gre pri imitiranju nekoga drugega za povsem drugačno stvar, kot če si sam pevec,« pravi.

Popovićeva sta bila povabljena tudi na koncert v Zagreb, v dvorano Vatroslava Lisinskega. Obiskala ga je le Aleksandra, saj je imel Daniel obveznosti. Concha bo s šovom Human nature live nastopil tudi 20. aprila v Mariboru, kamor je vodja šova in bobnar Alessandro Sabbatini povabil tudi Aleksandro in se ga bo z družbo z veseljem udeležila.