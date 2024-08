Sladki greh do zmage pri južnih sosedih

Ansambel Sladki greh se je udeležil letošnjega festivala Loborfest v hrvaškem Zagorju, ki ga naši glasbeniki obožujejo, in za njih se je končal po najlepših željah, saj so postali absolutni zmagovalci.

»Dejansko smo prejeli dve nagradi: prvo nagrado zlati bariton za skladbo Na tvojem ramenu, katere avtorja sta Primož Ilovar, ki je napisal melodijo, ter Igor Pirkovič, ki je dodal besedilo, druga skladba, s katero smo se predstavili, pa je bila Avsenikova Šoferska polka, ki pa je hkrati zaslužna za nagrado sledilcev družbenih omrežij, saj so množično glasovali zanjo,« so veseli člani ansambla Sladki greh. Kot pravijo, je Loborfest poseben dogodek, na katerem se srečajo s prijatelji in znanci, s katerimi uživajo ob glasbi.

Po nastopu na festivalu FOTO: Osebni arhiv

»Zanimivo je, da je število gledalcev na tem festivalu iz leta v leto večje,« pravijo Nejc Težak, Nastja Borinc, Dejan Hren, Igor Sabadin, Rok Krašovec in Staš Žabot, ki so nedavno izdali novo polko z naslovom Poznam vse trike. Kot pravijo, jih povezujeta glasba in prijateljstvo, marsikdo pa jim prizna, da so zelo energični, kar je dodaten plus. »Igramo tako narodnozabavne kot zabavne skladbe, najpogosteje na koncertih, obletnicah, porokah in veselicah,« povedo fantje in dekle, ki očitno dobro poznajo vse trike, kot pojejo v zadnji polki.

»Pesem opeva dekle, ki pritegne veliko moških pogledov, a si resne zveze ne želi, temveč hoče uživati v samskem stanu,« pove Nejc. Tudi za to polko je glasbo ustvaril Primož Ilovar, besedilo pa je delo Matjaža Gašpariča. Zanjo so seveda posneli videospot; nastal je v Štanjelu na Primorskem, kjer so nadvse uživali z odlično snemalno in igralsko ekipo. Za Sladki greh to v tem poletju še ni vse, v nedeljo, 25. avgusta, bodo nastopili še v Begunjah na Gorenjskem, v spremljevalnem delu zadnjega, tretjega dne letošnjega Avsenikovega festivala.

»To si štejemo v veliko čast, da smo bili izbrani med množico ansamblov. Kot vse, kar se tiče Avsenikove glasbe, nam seveda tudi ta njihov festival veliko pomeni. Repertoar v Begunjah bo zajemal v večini Avsenikove skladbe, saj se to spodobi in to od nas konec koncev pričakujejo obiskovalci,« sklene Nejc Težak.