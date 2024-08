Skupina Joker Out je navdušila množico

Glavni oder kultnega madžarskega festivala Sziget je minuli četrtek za eno uro pripadel slovenski skupini Joker Out. Na slovitem festivalskem otoku sredi Budimpešte so zaplapolale slovenske zastave, peterica pa je z nastopom popolnoma prevzela občinstvo.

»Neverjetna sreča, da smo končno lahko nastopili na odru, kjer smo kot mladi gledali svoje velike glasbene idole. Publika pod odrom je več kot presegla naša pričakovanja in nam dala vrhunsko energijo za lep spomin,« so povedali člani skupine. Joker Out, ki so jih organizatorji v festivalskem sporedu označili z oznako »special«, so omrežili občinstvo. Tudi tokrat so najzvestejše oboževalke zavzele prve vrste že nekaj ur pred koncertom, za norijo je v zaključku nastopa poskrbela evrovizijska skladba Carpe Diem, občinstvo je prevzelo nadzor v pesmi Umazane misli, aktualni singel Šta bih ja pa je poskrbel še za zadostni odmerek rock'n'rolla.

V času festivala, ki bo trajal do 12. avgusta, bodo na istem odru nastopili še Liam Gallagher, Fred Again, Luis Tomlinson, Sam Smith, Tom Odell, Kylie Minogue in številni drugi. Pred Jokerji je še nekaj festivalskih nastopov, tudi v Romuniji in na Slovaškem. V jesen bodo stopili z novim singlom in albumom.