Skupina Joker Out izredno zaželena: koncert v Stožicah razprodan

Skupina Joker Out je tudi uradno objavila, kar je jasno že nekaj časa – njihov največji samostojni koncert doslej, ki ga bodo 6. oktobra gostili v areni Stožice, je razprodan. Mladi glasbeniki, ki so še pred Evrovizijo obnoreli oboževalce po vsej Evropi, bodo jesen preživeli predvsem v tujini, potem pa končno sledi ustvarjalni premor za pripravo in snemanje novega albuma.

Sicer pa vstopnic za njihove koncerte ne zmanjkuje le v Sloveniji. Za prihajajočo turnejo po Veliki Britaniji jih je na voljo le še nekaj, razgrabljene so vse za nastope na Švedskem, Norveškem in Finskem, dvakrat so razprodali zagrebško Tvornico, dvakrat novosadsko Fabriko, po dveh razprodanih koncertih v Varšavi bodo naredili krog po Poljski, jeseni pa jih čakajo še nastopi v Španiji, Italiji in še nekaterih evropskih državah.

»Veseli nas, da ljudje po vsej Evropi uživajo v naši glasbi in nastopih. Zadnji meseci letijo mimo nas tako hitro, da nam sploh še ni uspelo dojeti vsega, kar se dogaja,« so po odmevnih nastopih na beograjskem Beerfestu in Arsenal Festu v Kragujevcu povedali mladi glasbeniki, ki še pravijo, da bo koncert v Stožicah zelo poseben.