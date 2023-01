Skupina I.C.E.: po osmih letih imajo tretjega

Skupina I.C.E. z markantno pevko Renato Mohorič v ospredju se letos pripravlja na velike stvari. Po osmih letih bodo marca izdali tretji studijski album, še prej pa v svet pošiljajo novo skladbo z naslovom Flow.

Malce bolj temačna in skrivnostna skladba govori o občutkih negotovosti in strahu, ko se odločimo zapustiti cono udobja in podati v neznano, ter o preboju, ki ga lahko dosežemo, če nam uspe te strahove in dvome premagati. Člani skupine I.C.E. pravijo, da so svoj flow začutili ob dokončanju prvih dveh novih skladb Nepopisan list in Kar te dela živega, s čimer jim je ob ponovnem zagonu skupnega dela uspelo premostiti številne ustvarjalne prepreke, ki so se nabrale iz preteklosti. Njihov kreativni tok je končno stekel, in tako bodo marca postregli z novim albumom.