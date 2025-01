Seks pištole brez gnilega Johnnyja

SrediI lanskega leta je v glasbenih krogih udarila novica, da bodo trije ustanovni člani glasbene skupine Sex Pistols ponovno splezali na oder, četrtega ustanovnega člana, pevca Johna Lydona, znanega tudi pod umetniškim imenom Johnny Rotten (Gnili Johnny), pa da bo nadomestil Frank Carter.

Pred meseci se je zdelo, da se bo pred pol stoletja ustanovljena punk senzacija zbrala za nekaj nastopov, zdaj pa je že jasno, da so muzikanti kar lepo zapolnili urnik za leto 2025. Sredi julija bodo, denimo, nastopili tudi v Novem Sadu na festivalu Exit.

Frank Carter je stopil v velike čevlje, a so bile recenzije več kot prizanesljive. FOTO: Stefan Brending/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Novo grlo

In kdo je Frank Carter, mož, ki nadomešča karizmatičnega, divjega, strupenega, ikoničnega Johnnyja Rottna? Potetovirani pevec se je rodil leta 1984, torej kakšnih pet let zatem, ko je skupina Sex Pistols prvič (a ne dokončno) razpadla. Odraščal je v mestecu Hemel Hempstead, ki leži kakšnih 40 kilometrov severozahodno od Londona. V rosni mladosti se je odločil za strogi življenjski slog, imenovan straight edge, za življenje brez alkohola in drog. Ko so ga sredi prejšnjega desetletja mladostni ideali zapustili, se je pretirano zbližal z alkoholom, po kakšnem letu zapijanja pa je našel ustrezno ravnovesje.

Na odru je od leta 2005, ko je ustanovil glasno in drvečo hardcore punk skupino Gallows. Mlada ekipa je presenetila, saj je po dveh letih podpisala pogodbo z velezaložbo Warner Bros. Po drugem albumu je založba skupino nagnala, ker jim Carterja in njegovih ni uspelo ukrotiti. Od leta 2015 muzicira s skupino Rattlesnakes. Ko je stopil na oder s tremi ustanovnimi člani Sex Pistols, kitaristom Stevom Jonesom, basistom Glenom Matlockom in bobnarjem Paulom Cookom, so bile recenzije dovolj ugodne.

Legendarna skupina se občasno vrača na koncertne odre. FOTO: Reuters

Frank Carter je leta 2005 ustanovil skupino Gallows, a jo je leta 2011 zaradi napetosti in ustvarjalnih razlik zapustil.

Legende punka

Na začetku so skupino Sex Pistols sestavljali Johnny Rotten, Glen Matlock, Steve Jones in Paul Cook. Basista Matlocka je v začetku leta 1977 zamenjal Sid Vicious. Besedila njihovih pesmi so bila provokativna in protidržavno usmerjena. Njihov menedžer je bil Malcolm McLaren, ki je izbral ime skupine Sex Pistols in pripomogel k njeni kontroverznosti. Skozi celotno kariero se je skupina soočala s prepovedmi predvajanja pesmi in izdajanja singlov ter odpovedmi koncertov. Prvi singel z naslovom Anarchy In the UK je izšel leta 1976. Singel God Save the Queen je bil njihov najbolj provokativen, saj so v besedilu napadali samo angleško kraljico in ureditev monarhije ter neprizanesljivost do delavskega razreda, iz katerega so izhajali vsi člani skupine.

Sex Pistols v originalni zasedbi FOTO: Koen Suyk/Wikimedia Commons CC0

Januarja 1978 so se Pistolsi odpravili na razvpito ameriško turnejo, kjer je frontmanu Rottnu prekipelo; zapustil je skupino in oznanil njihov razpad. Ostali trije člani so nekaj mesecev kasneje posneli pesmi za McLarnovo filmsko verzijo svoje zgodbe The Great Rock 'n' Roll Swindle, ki pa velja za precej neresnično. Leta 2000 so posneli novi dokumentarec The Filth and the Fury, ki vsebuje intervjuje vseh še živečih članov skupine in drugih članov tedanje punk scene. Sid Vicious je umrl februarja 1979, le eno leto po razpadu skupine.

Leta 1996 so se Lydon (Rotten), Matlock, Jones in Cook zbrali na turneji, med katero so obiskali tudi ljubljansko Halo Tivoli, nekaj koncertov pa so občasno izvedli še v novem tisočletju. Leta 2006 so bili Pistolsi povabljeni v dvorano slavnih rock'n'rolla, a so povabilo v svojem značilnem slogu zavrnili. Junij 2024 so sporočili, da bo Frank Carter kot vokalist nastopil na dveh avgustovskih koncertih z Jonesom, Matlockom in Cookom. Temu je sledila kratka septembrska turneja Never Mind The Bollocks po Veliki Britaniji, na kateri so vsak večer v celoti preigrali svoj istoimenski in edini pravi album.

Originalni pevec skupine Sex Pistols John Lydon je poskušal s pravnimi sredstvi preprečiti, da bi njegovi nekdanji tovariši na teh koncertih uporabljali starodavno ime, a s pravdanjem ni bil uspešen.