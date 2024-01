Scenarija Prijateljev sta pristala v smeteh, zdaj pa prinesla tisočake

Vse, kar pristane v košu, niso nujno smeti. Lahko je celo nekaj zelo dragocenega, čeprav mora morda sprva preteči še nekaj časa, da ljudje to resnično cenijo.

To zdaj več kot dobro ve nekdanja uslužbenka filmskega studia Fountain Studios, ki je skrbela za administracijo, pa tudi, da je bilo vse pospravljeno in na svojem mestu. In med skrbnim opravljanjem svojega dela je leta 1998, malce po koncu snemanja kultne serije Prijatelji, iz koša za smeti pobrala scenarija za dvodelno epizodo The One With Ross's Wedding (Rossova poroka). Ta sta ji nato dobri dve desetletji pozabljena ležala v predalu nočne omarice.

Zanimanje in izid dražbe sta še dodatno podčrtala, da so Prijatelji ena največjih televizijskih serij vseh časov. FOTO: Reuters

Po vnovičnem odkritju ob selitvi pa sta scenarija pristala pod dražbenim kladivcem in med oboževalci serije zanetila norijo. Kajti, če so si pri dražbeni hiši zanju obetali iztržiti nekje med 700 in 930 evri, ju je anonimni kupec kupil za vrtoglavih 25 tisočakov in pol. »Ne morem verjeti rezultatom in vplivu, ki ga je imelo to odkritje,« je Amanda Butler iz londonske avkcijske hiše Hanson Ross označila zanimanje, ki je zavladalo za scenarija.

Morala bi biti uničena takoj po snemanju. Igralci in ekipa naj bi vsi uničili svoje kopije, da ne bi prišlo do razkritja, a dva sta se izmuznila. Namesto v rezalniku papirja sta pristala v košu. In prav tam ju je našla danes 60-letna upokojenka, ki živi v Londonu. »Tedaj sem delala v administrativni podpori v Fountain Studios. Nikoli nisem videla nobenega od igralcev Prijateljev, a spomnim se, da je bilo zelo živahno. Vse je brenčalo, trudila sem se pomagati po svojih najboljših močeh.

Leto pozneje

Potrebovali so studijsko občinstvo in pomagala sem razdeliti vstopnice tistim, ki so zmagali na natečaju londonske radijske postaje za ogled snemanja Prijateljev. Nedavno sem v enem od scenarijev odkrila vstopnico,« je dejala in razložila, da je dragoceno najdbo odkrila nekaj tednov po koncu snemanja.

Zanimanje je bilo izjemno. FOTO: Avkcijska Hiša Hanson Ross

»Ena od mojih nalog je bila poskrbeti, da je bilo vse pospravljeno, da naokoli ni bilo smeti. Nisem bila prepričana, kaj naj z njima, zato sem ju potisnila v pisarniški predal. Spomnim se, da sem se spraševala, kateremu članu igralske zasedbe bi lahko pripadala.«

Leto pozneje, bilo je 1999., je zapustila Fountain Studios, stvari s pisalne mize, vključno s scenarijema, pa je pospravila v veliko kartonasto škatlo, kjer sta se pomešala z drugimi dokumenti. Šele ko je nekaj mesecev pozneje pregledala škatlo, ju je ponovno našla. Tedaj ju je pospravila v predal nočne omarice in nanju za naslednjega četrt stoletja pozabila. Spomnila se ju je šele, ko ju je spet našla med nedavnim pospravljanjem ob selitvi.

Ob novici, da gresta na dražbo, je vse zavrelo od zanimanja. Oddanih je bilo kar 219 ponudb z vsega sveta, med drugim iz ZDA, Nemčije, Španije, Avstralije, Ukrajine, Dubaja in Švice. Novi lastnik scenarijev 23. in 24. epizode četrte sezone je na koncu postal dražitelj, ki se je dražbe udeležil neposredno prek spleta.