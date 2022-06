S pesmijo se bo poklonil Ukrajincem

Pevec Omar Naber te dni po kar petih letih ponosno predstavlja nov videospot za pesem, ki ima zelo zanimivo zgodbo. To je namreč napisal njegov prijatelj Matej, kot priredbo pa mu jo je Omar podaril za poročno darilo. »Zanimivo, da ta pesem sploh ni moja. Pred več kot 20 leti jo je za svojo rock zasedbo, kjer je bil bobnar, napisal prijatelj Matej. A člani tistega benda te skladbe niso želeli izvajati na koncertih, ker se jim je zdelo, da ni šla v koncept benda. Skladba je vseeno izšla na njihovem albumu, a je počivala,« pravi Omar in doda, da ga je Matej pred tremi leti povabil na svojo poroko.

Do konca leta bo predstavil tri nove pesmi, prva, Ogenj, je že ugledala luč sveta.

»Nisem vedel, kaj bi mu podaril za poročno darilo, zato sem se odločil prinesti kitaro in kakšno zapeti, če bi bila priložnost. Po treh zapetih skladbah sem se spomnil, da bi lahko zaigral tudi njegovo pesem. Bil je zelo ganjen in začel peti z mano, za njim pa še vsi prisotni na poroki. Vsi so to pesem namreč poznali in vedeli, da jo je napisal ženin,« pove pevec, ki se je v tistem trenutku odločil, da za poročno darilo posname priredbo skladbe in da zanjo posname tudi videospot. »Kmalu je sledila epidemija in stvar smo morali preložiti na pokoronski čas. Dve leti gor ali dol, svoje obljube nikoli ne prelomim,« odločno pove glasbenik, ki ga je o izboru pesmi prepričala njena sporočilnost.

»Vsem poslušalcem sporočam, naj nikoli ne pustijo, da bi ogenj v njih ugasnil, naj volja in strast do življenja nikoli ne opešata. Tega pravila se držim tudi sam in nekako deluje,« še pove pevec, ki za jesen pripravlja prav posebno pesem, in sicer bo posvečena vojni v Ukrajini, kjer je Omar kot slovenski evrovizijski predstavnik nastopil kar dvakrat, zato ga na to državo vežejo posebno lepi spomini.