Raiven predstavila tudi Ofelijo (VIDEO)

2000 evrovizijskih vročekrvnežev v Madridu in Londonu, 3000 v Barceloni, 6000 v Amsterdamu in še 1000 v Stockholmu je minule tedne ob naši evrovizijski predstavnici Raiven prepevalo: »Jaz sem, ti si, Veronika.« Po koncu predevrovizijskih koncertov je Raiven za svoje sledilce pripravila še vizualno pripoved Ofelije.

»Vedno sem jo razumela kot žensko, ki nekaj ve, ampak jo imajo vsi za noro. Asociaciji, ki se mi porajata ob njej, sta vedenje in sad spoznanja. Takoj ko sem pomislila na sadež spoznanja, sem se spomnila na Evo ter motiv kače in jabolka, ki ga imam tudi sama tetoviranega na roki. Hkrati s tem videospotom spet pozivam ljudi, naj stopijo v stik s svojo neobrzdano, temačno živalsko naravo, ki jo ima vsak v nas in jo potrebujemo, da smo uravnovešeni. Mislim, da nosi Ofelija univerzalno sporočilo, ki ga velikokrat želim predati skozi svojo glasbo,« je razložila Raiven.

V videospotu aktualizacijo Ofelije znova poudarjajo člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik pod koreografsko taktirko Lukasa Zuschlaga. Ta ekipa bo Raiven spremljala tudi na Evroviziji.