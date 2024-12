Primorca sprejeli sokrajani

»Hvala, hvala in še enkrat hvala za velik sprejem na Plavjah. Težko je opisati, kakšno veselje je vladalo tam, in zavedanje, koliko prekrasnih ljudi naju podpira. Finale naju čaka 22. decembra,« sta se na družbenem omrežju zahvalila Primorca Tilen Cupin in Karlo Budan, ki nastopata pod imenom Duo Zemljotres.

In tako sta se s harmoniko uvrstila v veliki finale Slovenija ima talent. Prav ponosni smo, da smo v Slovenskih novicah že pisali o obeh mladeničih, ki pogosto popestrita različne dogodke, zlasti na naši obali.

Presenečena sta bila nad sprejemom na Plavjah pri Kopru. FOTO: Osebni arhiv

Tudi na kulinarični prireditvi Nonina žlica pred dvema letoma, ki so jo pripravili člani Društva Dobra volja Škofije, smo ju opazili, saj sta od tam tudi doma. Kot sta nam povedala že takrat, igrata harmoniko od sedmega leta starosti, oba sta prve učne ure obiskovala pri istem mentorju, nato pa znanje nadgrajevala sama. Skupaj, kot duet, sta začela nastopati pred tremi leti. Ime Zemljotres sta izbrala povsem po naključju.