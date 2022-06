Prihajata kar dva Ostržka

Le kdo ne pozna čarobne zgodbe o lutki, ki oživi na srčno željo njenega rezbarja Pepeta. Zgodbe o Ostržku, ki mu vsakokrat, ko se zlaže, zraste leseni nos in si bolj od vsega na svetu želi, da bi postal čisto pravi fant iz mesa in krvi. Disneyjeva pravljica, ki sicer temelji na zgodbi italijanskega pisca Carla Collodija, je na velikem platnu prvič zaživela že leta 1940. Dobrih 70 let pozneje pa se vrača s kar dvojnim odmerkom. Izpod režijske taktirke oskarjevca Guillerma del Tora prihaja decembra na Netflix nekoliko mračnjaška različica te kultne zgodbe, že septembra pa bo Ostržek dobesedno oživel v igrani priredbi filmarja Roberta Zemeckisa, ki je pri projektu znova združil moči z dvakratnim oskarjevcem Tomom Hanksom, ta se je prelevil v ostarelega Pepeta.

Septembra prihaja igrana priredba pravljice, decembra pa njena mračna animirana izvedba.

Sodelovanje Toma Hanksa in Roberta Zemeckisa je recept za uspeh. O tem pričajo njuni minuli podvigi, z oskarjem ovenčana hita Forrest Gump in Brodolom ter danes že družinska božična klasika Polarni vlak. Če pa tej enačbi dodamo še Chrisa Weitza, ki mu je film Vse o fantu prinesel oskarja za najboljši prirejeni scenarij, si verjetno upravičeno obetamo pravo poslastico. V septembra prihajajočem igranem Ostržku bo prikupnemu lesenemu fantiču, ki ga Hanks vzgaja kot lastnega sina, glas posodil 13-letni Benjamin Evan Ainsworth, njegov prijateljček Čriček pa mu bo pomagal najti pravo pot z glasom Josepha Gordona-Levitta.

Mehiški filmar se je odmaknil od originala. FOTO: Angela Weiss/Afp

Pri Disneyju ostajajo zvesti originalu, ki ga poznamo vsi, a Guillermo del Toro se je nekoliko odmaknil od tega vzorca in zgodbi dodal mračnjaško, zlovešče, že noro vzdušje. To je zanj ne nazadnje značilno, poleg tega je pravljici, saj je bil projekt zanj zelo oseben, želel vtisniti lasten pečat. »Ustvarjanje je bilo zame zelo osebno. Skozi moje oči sta bila Ostržek in Frankenstein v svojem bistvu vedno del skoraj iste zgodbe z dvema različnima platema. Pripoveduje o pomembnih rečeh, a Ostržek stori to na zabaven in glasben način, zgodba je resnično ganljiva,« razloži del Toro, ki se je, kot v originalni risanki, tudi sam lotil animiranega celovečerca, ki prihaja v božičnem času.

Božični čas prinaša nekoliko srhljivega Ostržka. FOTO: press

»Ko se lotiš animacije, gledaš snemalno knjigo vedno znova in znova, vidiš jo neštetokrat. In čeprav še nismo pri koncu, vedno jokam kot dojenček, ko grem skozi snemalno knjigo. Tako osebno in ganljivo je, do skrajnosti. Takšne različice zgodbe se še nihče ni lotil, saj spodkoplje moralni pridih originala, da se moraš, če želiš postati fantič iz mesa in krvi, če želiš postati človek, za to spremeniti.« Po Guillermovem mnenju postane Ostržek resnični fant tedaj, ko igra in se pretvarja, da je tudi v resnici človek. Pri tem je okoli sebe zbral zvezdniško zasedbo, med drugimi sodelujejo Ewan McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Cate Blanchett in John Turturro.