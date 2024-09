Novo delo scenarista in režiserja Jana Cvitkoviča bodo v 33 dneh snemali v prostorih bolnišnice in njeni okolici ter na italijanski strani Gorice. S filmom odstirajo perspektive drugačnosti in odpirajo pot k strpnosti. Režiser se je za tovrstno tematiko odločil, ker se njegovo življenje že od otroštva tesno prepleta z osebami s posebnimi potrebami, alkoholiki, psihičnimi bolniki in odvisniki. Nenavadnimi ljudmi. Njihov svet želi približati ljudem in ga demistificirati – na resen način, prepreden s komičnimi elementi, saj verjame, da se tabuji razbijajo tudi z inteligentnim humorjem. Za sneman...