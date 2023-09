Predin s Šukarji za poplave: odpovedali so se tudi vstopnini

Maribor nadaljuje tradicijo, ki jo je začel pred kratkim, ko je Festival Lent podaljšal na celo leto. Lent po Lentu je gostil Zorana Predina s Šukarji na prizorišču Glavnega trga, kjer je bil dan prej baletni spektakel svetovnih razsežnosti Carmina Burana. Koncert je imel tudi dobrodelno noto, saj so se odpovedali vstopnini, obiskovalce pa so pozvali, naj namesto vstopnic donirajo po svojih zmožnostih v humanitarne namene za posledice poplav, ki so prizadele Slovenijo v minulih tednih.

Nesmrtni Boris Črnič - Boco, dolgoletni piarovec Festivala Lent, je prišel nekdanje kolege pozdravit iz sveže penzije. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija/Pigac

Lent po Lentu ne počiva, že 29. septembra bo na Trgu pri Stari trti ognjeni spektakel Duhovi preteklosti, ki ga izvaja hrvaška skupina Cirkultura.

Nataša Matijevič, Mestne nepremičnine, je z možem Bojanom redna obiskovalka kulturnih prireditev v totem mestu. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija/Pigac