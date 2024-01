Potrebujejo dejanja, in ne praznih besed

Pred dnevi je v Športni dvorani Zagorje, napolnjeni do zadnjega kotička, potekala osrednja prireditev ob 40-letnici uspešnega socialnega in delovnega vključevanja odraslih oseb z intelektualno oviro v Zasavju, delovanja Varstveno-delovnega centra (VDC) Zasavje.

V tem 56 zaposlenih podpira 150 uporabnikov iz petih zasavskih občin pri smiselnem, vključujočem življenju. Prireditev z naslovom Vključeni in pika, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, v njenem imenu se je je udeležila Biserka Marolt Meden, je minila brez slavnostnih govorov, saj imajo zasavski VDC-jevci dovolj praznih besed, potrebujejo konkretna sistemska dejanja za večjo vključenost uporabnikov v družbo.

Na odru so se jim pridružili mnogi.

Temeljna zakonodaja na njihovem področju delovanja je stara 30 let in nujno potrebuje spremembe, na kar opozarjajo pristojne že več let.

Z glasbo, plesom, petjem in lučmi so prikazali mejnike v svojih 40 letih, da so prišli iz teme do svetlobe, iz izključenosti do večje vključenosti. Nastopali so vsi uporabniki in zaposleni VDC Zasavje, spremljal jih je Big Band Zagorje. Pridružili so se jim pevski zbor OŠ Ivana Skvarče, pevski zbor Vrtca Zagorje, plesalke Glasbene šole Trbovlje, recitatorka (direktorica) Knjižnice Trbovlje in nosilke nazivov miss Slovenije v preteklih letih, ki so se z uporabnicami sprehodile v oblačilih in z džins torbami Prešito, ki jih izdelujejo v VDC. Ta s projektom Miss Slovenije sodeluje že od leta 2021. Zapela je še Nuša Derenda, nastopajočim pa so se na prizorišču pridružili tudi gledalci.

Zasavski VDC s projektom Miss Slovenije sodeluje že od 2021.

Temeljna zakonodaja na njihovem področju delovanja je stara 30 let in nujno potrebuje spremembe, na kar pristojne opozarjajo že več let.

Država oklestila sredstva

Zasavski oskrbovanci so se zahvalili 40 osebam, ki so z različnimi dejanji skozi zgodovino prispevale k rasti in razvoju VDC in preoblikovanju zavoda iz delavnic pod posebnimi pogoji, kjer je bil glavni poudarek le na delu, v odprt center za podporo smiselnemu in vključujočemu življenju odraslih oseb z intelektualno oviro.

Velik izziv se je ne le za zasavske, temveč vse slovenske VDC-jevce pojavil na prehodu v leto 2024, ko so jim proračun za njihovo dnevno dejavnost znižali za več kot 80 odstotkov na materialu in storitvah, kar pomeni, da bi lahko delovali le še slaba dva meseca, če ne bodo hitro dobili nazaj proračunskega denarja s prerazporeditvijo sredstev oziroma rebalansom. Pristojni minister Simon Maljevac je še pred dogodkom poslal voščilo in zagotovilo, da se bodo odvzeta sredstva potrudili dobiti nazaj.

Dvorana je bila povsem polna.

To je direktorica dr. Špela Režun povedala v zaključnih besedah, se zahvalila kolektivu, uporabnikom in svojcem za dobro sodelovanje, pa tudi vsem drugim, ki zasavske VDC-jevce vključujejo in z njimi sodelujejo. Župan Zagorja Matjaž Švagan je obljubil, da bo poskrbel, da bo VDC še naprej deloval v dobro uporabnikov. Za rojstni dan jim je podaril glasbenega gosta Vilija Resnika, ki so si ga uporabniki želeli.