Poskočni muzikanti iščejo novega

Poskočni muzikanti so ansambel štajerskih glasbenikov, ki so v preteklem desetletju dodobra prevetrili glasbeno sceno. Relativno hitro so postali prepoznavni z nekoliko drugačnim pristopom in skladbami, ki niso bile tipično narodno-zabavne.Prava maskota je bil, klarinetist in pevec, še zlasti potem, ko so fantje posneli skladbo Adijo, madam, za katero je glasbo ustvaril, harmonikar ansambla, besedilo pa. Dejan pa je bil znan tudi po svoji irokezi in pisanih suknjičih. A nobena stvar ne traja večno in tako so se Poskočni muzikanti nedavno razšli z Dejanom, ki se je, tudi zaradi različnih interesov ansambla, odločil za samostojno pot.Fantje pa, čeprav jih je tako kot številne druge močno prizadela epidemija novega koronavirusa, saj so imeli od marca lani do konca leta kvečjemu pet nastopov, niso obupali. Martin Juhart,inso trdno odločeni, da bodo za Dejana našli ustrezno zamenjavo in šli naprej.»Pravzaprav smo v letošnje leto vstopili še bolj povezani kot kadar koli. Polni energije in delovne vneme smo pripravljeni na nove izzive,« pravi vodja Martin Juhart in nadaljuje: »Glasbena skupina je pojem, ki združuje mnogo stvari – ljubezen do glasbe, druženje, prilagajanje in medsebojno zaupanje. Veliko od naštetega se je med nami in Dejanom v zadnjem obdobju začelo krhati, zato so se naše poti tudi razšle. Dejan je torej danes že naš bivši član, in preostali člani se mu za vse, kar je v preteklih osmih letih naše skupne zgodbe storil za Poskočne, zahvaljujemo in mu želimo le najboljše na njegovi novi poti.«Ker so Poskočni muzikanti v preteklih enajstih letih delovanja doživeli res veliko lepih stvari, ker so bile dvorane, v katerih so prirejali koncerte ali nastopali kot gostje, vedno polne nasmejanih poslušalcev in poslušalk, ki so jih spodbujali na vsakem koraku in jih spremljali, bodo tudi naprej ostali zvesti oboževalcem in oboževalkam in se trudili ostati najboljši.»V prihodnosti je naš cilj ustvarjati iskreno in kakovostno slovensko glasbo, tako zabavno, kot smo jo ustvarjali v zadnjih letih, kot tudi narodno-zabavno, v kateri so naše korenine,« zagotavljajo fantje, ki zdaj z avdicijo iščejo odličnega vokalista, ki bo pripravljen skupaj z njimi zgodbo Poskočnih peljati naprej. Avdicija poteka vse do petka, 12. marca.»Poskočni zares komaj čakamo, da vam predstavimo novega pevca! Če ste pravi ali poznate koga, ki bi bil rad novi poskočni muzikant, pa nas o tem obvestite,« poziva glasbenike Martin Juhart.