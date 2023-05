Pokojna kraljica rock'n'rolla je nastopila tudi v Hali Tivoli (FOTO)

V sredo je na svojem domu v Švici po dolgotrajni bolezni umrla ameriška pevka Tina Turner, znana tudi kot kraljica rock'n'rolla. Stara je bila 83 let. S svojo glasbo in neizmerno energijo je skozi plodno glasbeno kariero, ki je trajala več kot šest desetletij, navdihovala na milijone ljudi, bila pa je vzornica številnim pevkam sodobne glasbe, pa naj gre za Janet Jackson, Beyonce ali pa Rihanno. Pevka svetovnih uspešnic The Best, What's Love Got to Do With It, Proud Mary, River Deep, Mountain High in še številnih drugih je v zadnjih letih imela vrsto zdravstvenih težav; zbolela je za rakom, doživela je kap pa tudi odpoved jeter.

Tina s plesalkami na evropski turneji leta 2009 FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Ike in Tina

Tina Turner se je kot Anna Mae Bullock rodila 26. novembra 1939 v podeželskem delu Tennesseeja, kjer je tudi preživela otroštvo, ki pa ni bilo ravno lahko. Njena mama je pobegnila od nasilnega moža, ko je bila Anna Mae stara enajst let, oče se je pozneje vnovič poročil in se odselil v Detroit v Michiganu, tri hčere pa so ostale pri starih starših. Po babičini smrti je s 16 leti šla živet k mami v St. Louis v zvezni državi Misuri.

Izdala je 10 studijskih albumov, ki so se prodali v 200 milijonih izvodov.

Prav v St. Louisu je prvič videla Ika Turnerja in njegovo rhythm & blues skupino Kings of Rhythm. Ike jo je dobesedno začaral in na enem od koncertov leta 1957 se je dokopala do mikrofona in zapela z njim. Ko jo je Ike slišal peti, je bil tako navdušen, da je pela še do konca koncerta in začela nastopati z njegovo skupino. Postal je njen glasbeni mentor, pozneje pa tudi ljubimec in mož.

12 grammyjev je pobrala Tina v svoji bogati karieri.

Ike in Anna Mae, ki je prevzela umetniško ime Tina Turner, sta v naslednjih letih nanizala vrsto uspešnic in dosegla svetovno slavo. A njuno življenje je bilo silno razburkano, saj je bil Ike strahotno ljubosumen in gospodovalen, kar je odkrila že leta 1960, ko je hotela prekiniti ljubezensko zvezo z njim, on pa jo je tresnil po glavi. Kljub temu je ostala z njim, mu rodila sina (enega otroka je imela še od prej) in prenašala njegove nasilne izpade. Leta 1968 si je poskusila vzeti življenje s pomirjevalnimi tabletami. Ika je zapustila šele leta 1976 in se formalno ločila poldrugo leto pozneje, lahko pa je obdržala svoje umetniško ime.

Nov začetek

Po razvezi ji je ostal kup dolgov, tako da je nekaj let nastopala po klubih in v televizijskih oddajah ter vračala dolgove. Po nekaj neuspešnih solo albumih jo je na koncert povabil britanski pevec Rod Stewart, ogrevala pa je tudi občinstvo pred Rolling Stonesi, a Tinina slava je pojenjala. Leta 1983 je podpisala pogodbo z založbo Capitol Records in posnela priredbo pesmi Ala Greena Let's Stay Together, ki se je uvrstila na evropske in ameriške lestvice.

Pekel v Ljubljani Ike in Tina Turner sta nastopila tudi v ljubljanski Hali Tivoli. Kakor so novembra 1974 zapisali v hrvaškem Večernjem listu, je bil »po vsaki pesmi tigrice Tine v dvorani kot v peklu. Ljubljansko občinstvo ni hotelo zapustiti dvorane, policija in redarji pa so mu komaj preprečili, da ni splezalo na oder. Ike in Tina sta se morala trikrat vrniti iz garderobe na oder in peti.« Odziv zagrebškega občinstva istega leta je bil menda veliko bolj hladen.

Ker je singel postal uspešnica, je založba Tini dala dva tedna časa za snemanje albuma. Plošča z naslovom Private Dancer je izšla leta 1984 in zlezla tik pod vrh ameriških in britanskih lestvic, medtem ko je drugi singel s plošče What's Love Got to Do With It pristal na vrhu Billboardove lestvice, pa tudi ostali drugi so bili med deseterico najbolje prodajanih. Tina je prejela grammyja za pesem leta in se odpravila na svetovno turnejo. Zvezda je bila znova rojena.

Z možem Erwinom Bachom pred premiero Puccinijeve Tosce v Bregenzu leta 2007 FOTO: Miro Kuzmanović/Reuters

V naslednjih letih je izdala vrsto uspešnih in kritiško cenjenih solo albumov, se podala tudi v igralske vode in napisala avtobiografijo Jaz, Tina, po kateri je leta 1993 izšel film What's Love Got to Do with It, v kateri sta Tino in Ika odlično upodobila Angela Bassett in Laurence Fishburne. Leta 1995 je posnela naslovno pesem za bondijado GoldenEye, njene stadionske turneje pa so bile megauspešnice. Jeseni 1999, malo pred 60. rojstnim dnevom, je posnela deseti in zadnji solistični album Twenty Four Seven in leta 2000 napovedala slovo od turnej, nastopala je še občasno, dokler ni šla leta 2008 spet na svetovno turnejo ob 50-letnici glasbenega delovanja. V novem tisočletju je prejela vrsto nagrad za življenjsko delo, pisala knjige, sodelovala pri izvedbi gledališčnega muzikala Tina, leta 2021 pa so jo še kot solistko vključili v Dvorano slavnih rock'n'rolla; tja so jo skupaj z Ikom postavili že leta 1991, a priznanja ni osebno sprejela.

Življenjsko srečo je našla z nemškim glasbenim producentom Erwinom Bachom, ki je bil od nje mlajši 16 let. Zaljubila sta se že v 80. letih, leta 2013 pa sta se poročila in se preselila v Švico, kjer je Tina prevzela tudi švicarsko državljanstvo. Zadnja leta sta se držala bolj zase.