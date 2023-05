Umrla je Tina Turner

V starosti 83 let je umrla ameriška glasbena zvezdnica Tina Turner, je sporočil njen predstavnik za javnost. Pevka je umrla v Švici, kjer je živela zadnja leta. Zanjo je bila usodna bolezen, s katero se je borila dolga leta.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla Tina Turner. Njena glasba in brezmejna strast do življenja sta se dotaknili milijonov in navdihnila številne zvezde,« so zapisali. Na njenem Instagram profilu so zapisali še, da se poslavljajo od drage prijateljice, ki za sabo pušča čudovita dela – glasbo. »Tina, močno te bomo pogrešali,« je še zapisal Peter Lindbergh.

Pevka hitov The Best, What's Love Got to Do With It, Proud Mary, River Deep, Mountain High in še mnogih drugih je v zadnjih letih imela kar nekaj zdravstvenih težav. Zbolela je za rakom, doživela je kap in odpoved jeter.

Bila je prava kraljica Rock'n'Rolla, ki je bila znana po svojih energičnih nastopih, raskavem in mogočnem vokalu. Imela je osem grammyjev in je bila pravi navdih številnim mlajšim zvezdam. Po njej so se zgledovale Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae in Rihanna.

Rodila se je leta 1939 kot Anna Mae Bullock v mestu Brownsville v ameriški zvezni državi Tennessee. Po srednji šoli se je preselila v ameriški center blues glasbe St. Louis, kjer je spoznala kitarista Ikea Turnerja, s katerim se je poročila in imela dva otroka, Ronalda Renelle in Craiga Raymonda.

Tina in Ike sta izdala album Fool in Love, ki se je nemudoma povzpel na vrh glasbenih lestvic. Leta 1976 pa je Tina Ika zapustila, kaj se je dogajalo v njunem zakonu in kako jo je trpinčil, pa je razkrila v avtobiografiji. Ko ga je z otrokoma zapustila, je bila povsem brez denarja, zato je celo plesala v klubih in hotelih.